Výluka potrvá 100 dní. Cestující letos čeká omezení v Brně

Vyškovsko, Blanensko – Zásadní omezení, které potrvá nepřetržitě sto dnů. Obyvatelé Vyškovska a Blanenska, kteří pravidelně cestují na brněnské hlavní železniční nádraží, se od letošního června budou muset obrnit trpělivostí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

V plánu je totiž výluka jedné z nejzatíženějších a nejdůležitějších tratí na jihu Moravy. Kvůli opravě hlavního nádraží. „Co se týká organizace dopravy, počítáme s jejím vedením přes Brno dolní nádraží," přiblížila mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová s tím, že náklady akce převýší sto padesát milionů korun.

Do Brna za prací dojíždí i Vyškovanka Zuzana Pospíšilová. „Každá výluka znamená zdržení. Alespoň, že dolní nádraží není od hlavního daleko. Tak doufám, že se mi cesta do práce příliš neprotáhne," reagovala žena.

Výluky se dotýkají i dopravců. Na ty plánované České dráhy náhradní autobusovou dopravu soutěží. „Případné navýšení nákladů je částečně kompenzované podle prohlášení o dráze," informovala mluvčí drah Monika Bezuchová.

Další výluky na Vyškovsku ani Blanensku letos plánované nejsou. Cestující z Vyškovska však může omezit rekonstrukce přejezdu u Chrlic. Omezí spoje z Přerova, které zastavují i ve Vyškově, a také vlaky z Holubic. Obyvatel Blanenska se zase může dotknout oprava tunelových propustků u Chornic na Svitavsku. Projíždí tudy i vlaky ze Skalice nad Svitavou.

Dále už je ale v plánu jen běžná údržba tratí. Jedná se zpravidla jen o několikahodinové výluky. „Třeba na trati mezi Nezamyslicemi a Ivanovicemi na Hané bude v pondělí na pět hodin omezený provoz kvůli dotahování upevňovadel a údržbě trakčního vedení," nastínila Šubová.

Místo zásadních prací na trati se železničáři zaměří na opravu nádražní budovy v Adamově. „Investujeme asi čtyři a půl milionu," upřesnila.

Rozbitá střecha a počmárané nádraží však místní příliš netrápí. Víc by potřebovali bezbariérový přístup. A to hlavně ve stanici Adamov zastávka. „Schodiště je velmi dlouhé. Bez nájezdů nedokážu dopravit kočárek až na nástupiště. Z Adamova do Blanska přitom nejezdí autobusy a jsem odkázaná na vlak," řekla Iva Tichá z Adamova. Starosta Roman Pilát už o potřebné změně jedná se zástupci Správy železniční dopravní cesty.

Přehled výluk

Brno, hlavní nádraží: 3. června až 10. září, 100 dní

Brno, Chrlice - Brno, hlavní nádraží: říjen, 15 dní

Chornice - Moravská Třebová (Svitavsko): červen, 12 dní