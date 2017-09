Náklaďáky už Smetanovým nábřežím neprojedou. Kvůli většímu bezpečí chodců

Jižní Morava, Brno /TIPY NA VÍKEND/ – Do jinak nepřístupných budov se tento víkend podívají lidé v Brně díky Dnům evropského dědictví. Organizuje je brněnské turistické informační centrum. Kromě komentovaných prohlídek po různých částech města centrum letos poprvé představí projekt Open days, který návštěvníkům umožní vyhlídky i z míst, do kterých by se jindy nedostali.