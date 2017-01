Vyškovská knihovnice Adlerová založila předchůdce univerzity třetího věku

Vyškov - Začínala v roce 2000 v knihovně v Moravských Prusích na Vyškovsku, kde žije. Oba s manželem byli odkojení knížkami, s rozhodnutím stát se knihovnicí neváhala.

Knihovnice Zdeňka Adlerová leži propadla knihám už v dětství. Za tu dobu jich přečetla tisíce.Foto: DENÍK/Alena Grycová

Okamžitě se nadchla do shánění nových titulů. „Jezdila jsem skoro pořád půjčovat knihy do mateřské knihovny ve Vyškově. A po čtyřech letech jsem dostala nabídku pracovat tam," říká pracovnice vyškovské Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově Zdeňka Adlerová.

Asi po půl roce přišla nabídka na účast v semináři, který se zaměřoval na staré lidi. „Knihovna měla rozsáhlé prostory, které tehdy nebyly využité. A já chtěla vytvořit akademii, kde by studovali," přibližuje třiapadesátiletá žena. Dostala svolení ředitele a akademie skutečně vznikla.

Šlo tak o předchůdce současné Univerzity třetího věku. „Tento projekt se skutečně povedl," je spokojená Adlerová.

Pyšná je i na kurzy trénování paměti, které pořádá deset let. „Někteří účastníci je navštěvují třeba sedm let v kuse. Dřív se neznali a nyní je z nich kolektiv, který si pomáhá a povzbuzuje se navzájem," vyzdvihuje knihovnice.

Milovnicí knih je od první třídy, kdy se stala členkou čtenářského klubu. „Za tu dobu jsem přečetla možná i tři tisíce titulů. Doma mám několik knihoven," usmívá se nadšenkyně.

Nejoblíbenější autor vystudované ekonomky je Karel Čapek. Zvlášť jeho fejetony, považuje je za nadčasové. „Potrpím si i na Roberta Fulghuma. Román Třetí přání mě uchvátil," doporučuje Adlerová.

Ani ona se spisovatelského pera nebojí. „Ještě před nástupem do Vyškova jsem psala blog. V práci už na něj ale nebylo tolik času a po tři čtvrtě roce jsem zjistila, že byl zrušený," mrzí knihovnici, která nyní píše i na svém webu zaměřeném na trénování paměti.

A těm, kdo si myslí, že mezi knihami nemůže být zábava, přesvědčení vyvrací. „Ráda vzpomínám třeba na situaci, kdy ke mně přišel vlastně už dědeček a chtěl knížku o autu, co se změní a pak chytá zloděje. Musela jsem si to vyhledat na internetu. Přišli jsme na to, že jde o Knight Ridera. Nezapomenu na radost v očích muže, když si ji odnášel. Emoce byly oboustranné," přiznává.