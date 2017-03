Vyškovsko zahlcuje smog ze severu. Chtějí proto automatickou měřící stanici

Vyškovsko - Vyškovany často trápí astma či alergie. „Máme jich v péči skutečně hodně," potvrdila třeba vyškovská alergoložka Eva Vašíková. Právě tyto lidi nejvíc ohrožuje smog. Jenže ve městě a v celém okrese chybí automatizovaná stanice, která by pravidelně upozorňovala na aktuální znečištění ovzduší. Podle odborníků je přitom Vyškovsko vystavené přílivu smogu ze severu.

Naposled v polovině února. „Vyškovská brána je otevřená Olomouckému kraji. Při inverzi se v ní pak nečistoty držely,“ sdělil při nedávné smogové situaci Petr Münster z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.



Stanici tak prosazují někteří představitelé Vyškova. Podle zastupitelky Jany Podrápské by byla vhodná pro orientaci starších obyvatel. „Na vyšší koncentrace nečistot by mohli reagovat i rodiče a školy, kvůli vycházkám s dětmi,“ podotkla.



Podobně to vidí i vyškovský a jihomoravský zastupitel Roman Celý. Kraj proto požádal, aby projednal možnost zřízení stanice. „Lidé by měli vědět, co jim hrozí, a přizpůsobit se tomu,“ poukázal Celý.

125

mikrogramů na metr krychlový polétavého prachu naměřila stanice v Prostějově za smogové situace v polovině února. V okolí Vyškova byly podle odborníků podobné hodnoty. Hraniční hodnota je 100 mikrogramů.

Podle zastupitele Jiřího Polednika je však nejdřív třeba zjistit, zda a jak často smog limity ve Vyškově překračuje. „Pokud jde o dlouhodobý problém, pak by stanice stát měla. Pokud ne, bylo by zbytečné, aby měřila čistý vzduch,“ uvedl.



Jediná stanice k měření čistoty ovzduší ve Vyškově funguje od roku 2003 u školy na Letním poli. Je manuální. „Podle dat za rok 2015 na ní nebyly platné imisní limity překročené,“ uvedla krajská mluvčí Monika Brindzáková.

Celý zvažuje, že by mohl kraj na výstavbu i provoz nové stanice přispívat. „V rozpočtu pro tento rok nejsou na tyto záležitosti vyčleněné peníze,“ upozornila mluvčí.

Neutrální postoj k návrhu zaujímá radnice. „Jednotlivci sledující smogovou situaci by stanici ocenili, ale nemyslíme si, že by lidé méně vyjížděli autem nebo zkracovali pobyt venku,“ řekl mluvčí Vyškova Michal Kočí.