Vyškovsko zasáhla střevní viróza. O léky proti průjmům je o třetinu vyšší zájem

Vyškovsko – Začíná to lehkou nevolností. Téměř z minuty na minutu se udělá pacientovi hůř a v mnoha případech stráví bezesnou noc na toaletě. Vyškovsko postihla střevní viróza.

Nemoc se v regionu objevila už před Vánocemi. Podle lékařů dosud neustupuje. „Pacientů s dýchacími obtížemi moc nechodí. Víc jich trpí střevními problémy. Díky svátkům a s nimi spojenými dovolenými situace není zatím tak hrozná, ale uvidíme, jak to bude vypadat v dalších dnech a týdnech," nastínila vyškovská lékařka pro děti a dorost Anežka Bahníková.

Podle ní platí, že lidé trpící krátkodobými střevními potížemi, které trvají třeba jeden nebo dva dny, lékaře spíš nevyhledávají. To potvrzuje například Petra Zourková z Vyškova, která nemoc dostala. „Jeden den jsem byla na umření. Odpoledne se mi udělalo nevolno a tak za dvě tři hodiny viróza naplno propukla. Celou noc jsem prozvracela, další den jsem byla úplně vyčerpaná. Ještě pár dní poté jsem se necítila úplně ve své kůži, ale na žádné vyšetření jsem nešla. V práci jsem si vzala den dovolené. To samé pak měl i přítel a dcera, zřejmě jsme si to předali," svěřila se Vyškovanka.

Chřipka v regionu

• Střevní chřipka (gastroenteitida) je nemoc postihující trávicí soustavu, hlavně střeva.

• Způsobují ji viry i bakterie.

• Projevuje se průjmy a zvracením, přenáší se vzduchem, stravou, přímým kontaktem s nemocným.

• Jako chřipka se většinou označují nemoci dolních cest dýchacích. Pravá chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se nejvíc objevuje v období od ledna do března.

• Projevuje se horečkou, zimnicí, bolestí hlavy, kloubů a svalů a trvá dva až sedm dní.

• Jako prevenci nakažlivých nemocí lékaři doporučují aktivní pohyb, otužování, dostatečný příjem vitamínů, dodržování hygieny a pravidelné větrání.

• Počty nemocných nakažlivými choroby podle jihomoravských hygieniků:

- Vyškovsko 773 lidí na 100 tisíc obyvatel

- Jihomoravský kraj 1 215 lidí na 100 tisíc obyvatel



Že žaludečních a střevních viróz na Vyškovsku přibylo oproti zbytku roku, zaznamenaly hlavně lékárny. Nárůst počtu zákazníků od prosince hlásí například Dr. Max ve vyškovském Kauflandu. „Zájem o léky na průjmová onemocnění, jako jsou endiaron nebo černé uhlí, stoupl oproti zbytku roku zhruba o třetinu. Ale prodáváme i víc léků na nachlazení," sdělila lékárnice Lenka Sedláčková.

O tom, že se lidé zřejmě doma léčí sami, jsou přesvědčení i hygienici. Jak v případě střevních potíží, tak respiračních onemocnění nebo chřipky se podle nich na Vyškovsku nedá mluvit o epidemii. „Naopak platí, že region je na jižní Moravě v tomto směru podprůměrný. V celém kraji máme nahlášených okolo dvanácti set nemocných na sto tisíc obyvatel, na Vyškovsku je jich necelých osm set. Chřipku tam neevidujeme žádnou. Samozřejmě k tomu přispělo období dovolených," informovala ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Brně Renata Ciupek.

Zatím tak hygienici neměli důvod vydávat doporučení nemocnicím, aby zakázaly návštěvy. Přesto třeba ve vyškovském zdravotnickém zařízení viróza řádí. „Netýká se ale ani tak pacientů, jako personálu. Nejde však o nic alarmujícího. Mezi vánočními svátky a Novým rokem bylo zavřené pouze oddělení dlouhodobě nemocných. Jakmile se ale situace zhorší a hygienici vydají doporučení, určitě ho budeme respektovat," vzkázala náměstkyně pro zdravotní péči vyškovské nemocnice Marie Pojezná.