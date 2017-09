Vyškovsko zná dvě podnikatelky roku. Prodávají zahradnické a výtvarné potřeby

Vyškovsko - Nejlepší podnikatelky okresu ocenili ve čtvrtek odpoledne ve Vyškově. V kategorii se zaměstnanci se podnikatelkou roku stala Renáta Rumpová, která má ve Slavkově prodejnu zahradní techniky.

Zahradnictví. Ilustrační foto.Foto: ČTK/WAVEBREAK

Druhou oceněnou, a to v kategorii bez zaměstnanců, je Marica Svobodová. Z vítězství byla překvapená. „Vůbec jsem to nečekala, nechtěla jsem do soutěže vůbec jít. Jsem v šoku,“ reagovala podnikatelka, která má na náměstí ve Vyškově prodejnu výtvarných potřeb.

Za soutěží stojí okresní hospodářská komora. Zejména pak předseda dozorčí rady Antonín Holubář. Podle něj není zorganizování takové akce nic jednoduchého. „Na začátku bylo třicet přihlášených uchazeček. Zbylo jich ale jen čtrnáct. Ne všechny totiž splňovaly podmínky, které máme,“ sdělil Holubář, podle kterého se oslovené ženy z regionu také často bojí jít „s kůži na trh“.

V Blansku podobou akci, při které by ocenili úspěšné podnikatelky, nemají. „Z časových důvodů se to nedá zorganizovat. Nemáme to ani v plánu,“ řekla vedoucí kanceláře tamní okresní hospodářské komory Renata Trávníková.