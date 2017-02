Za nadávky sousedům dostal pokutu tisíc korun. Směšné, povzdechla si obyvatelka

Vyškov – Sprostě nadává obyvatelům sousedního bytového domu na Sídlišti Víta Nejedlého ve vyškovských Dědicích. A to nejen mužům, ale i ženám a dětem. Také nabádá hosty, aby močili pod okny domů, a vulgární nadávky křičí do megafonu. Řeč je o italském restauratérovi Massimu Misirocchim, který má v Dědicích podnik.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Šamánek

O jeho chování k lidem z okolí Vyškovský deník Rovnost informoval loni v létě. (přečtěte si zde => Muž prý křičí v noci do megafonu. Vysvětlí to přestupkové komisi) Případem se zabývala vyškovská přestupková komise. Skoro půl roku jí trvalo, než v případu rozhodla.

Kromě výše zmíněných prohřešků potvrdila i další. „Lidem, kterým nadával, ublížil na cti tím, že je urazil, a svým hrubým jednáním úmyslně narušil občanské soužití,“ uvedl v rozhodnutí o udělení pokuty, které má redakce k dispozici, předseda komise Zdeněk Kupčík.

Misirocchi vyvázl s tisícikorunovým penále. Dostat nicméně mohl až dvacet tisíc korun.

Pokuta obyvatele sídliště popudila. „Je to opravdu směšné, čekala jsem, že mu město dá pro výstrahu větší sankci. Ale nejspíš radnici daná situace nezajímá. A od dubna se to celé bude dít znovu. Prý máme volat policii denně. To je velká rada,“ povzdechla si jedna z obyvatelek, která si z obav nepřála zveřejnit své jméno. Redakce ho však zná.

Velitel strážníků Petr Sedláček vysvětlil, že k případům vyjíždí právě na oznámení. „Nadále však budeme na sídliště zajíždět také v rámci pravidelných kontrol,“ ujistil Sedláček.

Obavy z letní sezony ovšem nemají jen obyvatelé bytového domu, ale i sám Misirocchi. Ten totiž tvrdí, že je spíš obětí. „Z jejich strany se jedná o útoky na mě a ty neskončí. Mám obavy z dalších komplikací. Do megafonu jsem předčítal jen dopis, který napsali obyvatelé domu veliteli posádky. Vojáci totiž restauraci navštěvují. To, že bych někomu vulgárně nadával, však odmítám. Rozhodně jsem ani nevyzýval hosty, aby k domu chodili močit,“ bránil se Misirocchi.

Velitel strážníků však potvrdil, že na problémy, které popisují obyvatelé, narazili. „Také naše vyjádření měla komise k dispozici,“ dodal Sedláček.

Udělená pokuta je však podle radnice přiměřená okolnostem případu. „Jednalo se o první podobný přestupek jmenovaného a v takových případech přistupuje komise k mírnějším sankcím. Že se město nezajímá o své obyvatele, je subjektivní názor paní. Těžko se na něj reaguje,“ uvedl mluvčí radnice Michal Kočí.

Za urážky na cti dosahuje nejvyšší možná pokuta dvaceti tisíc korun. „V případě zopakování přestupku je hranice až třicet tisíc. Pokud se tedy restauratér dopustí dalších podobných jednání, určitě je budeme řešit přísněji,“ ujistil vyškovský mluvčí.