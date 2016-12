Za ohňostroj mimo schválený termín hrozí ve Slavkově vysoká pokuta

Vyškovsko – Několikatisícové pokuty i zákaz činnosti ve městě. Takové sankce hrozí těm, kdo se nebudou ve Slavkově u Brna řídit vyhláškou, kterou na podzim schválili zastupitelé. Vychází z novely zákona o rušení nočního klidu a týká se i ohňostrojů. A přestože byla radnice při plánování povolených termínů v případě vítání Nového roku benevolentní, jindy mají lidé vesměs smůlu.

Akce, při kterých je možné pouštět ohňostroj po desáté hodině, už neschvaluje rada, ale zastupitelstvo. Slavkovské kývlo na tři základní. „Silvestr, kdy je hluk povolený až do páté hodiny ráno. Pak Dny Slavkova a TopFest. Neřešíme, zda jde o ohňostroj nebo hlasitou hudbu, zkrátka jde o rušení nočního klidu," řekla mluvčí města Veronika Slámová.

Úpravy jsou však možné. „Vyzvali jsme organizátory akcí, aby nám je do konce února nahlásili, abychom je mohli do vyhlášky zanést. Můžou i později, musí však počítat s tím, že schvalování potrvá déle. Právě s ohledem na zasedání zastupitelstva, které se na rozdíl od rady koná jen co dva měsíce," vysvětlila Slámová.

Vyhláškou chtějí regulovat hlavně soukromé ohňostroje. Ty se často odpalují hlavně na zámku, kde se konají firemní oslavy a svatby. „Pravidelně při nich řešíme stížnosti obyvatel. Pokud akce nebude nahlášená a schválená, hrozí pořadateli striktní sankce. Při prvním porušení pokuta deset tisíc, poté patnáct. Ve hře je i zákaz činnosti na území města," vzkázala.

Naopak ve Vyškově radnice omezení pouštění ohňostrojů a petard nepřipravuje. „Jednak právě k Silvestru tradičně patří a hlavně by bylo nereálné zjišťovat a dokazovat, kdo kdy kde jakou petardu odpálil. Co se týká mimo silvestrovského období, občas se nějaký ohňostroj objeví, například při oslavách a svatbách, ale to jen ve velmi malé míře. Problémy to nepůsobí," zhodnotila mluvčí Vyškova Dana Ryšánková.