Zahodil kytaru a chopil se kontrabasu. Mladkovan koncertoval i v Ománu

Boskovice - Basa, nebo kontrabas? Talentovaný Adam Honzírek z Mladkova na Blanensku má jasno. „Hraji na kontrabas. S kolegy sice používáme slovo basa, ale správný termín je kontrabas,“ říká s úsměvem dvacetiletý mladík, který studuje na konzervatoři Jana Deyla v Praze. A občas si s orchestrem zaletí na Arabský poloostrov.

S orchestrem byl kontrabasista Adam Honzírek už třikrát v Ománu, kde hráli v královské opeře v Muscatu.Foto: Foto: archiv Adama Hrozírka

Kontrabas ho uchvátil natolik, že se nakonec rozhodl pro studium na umělecké škole. „Když jsem byl v deváté třídě, hrál jsem na kytaru, ale postupně mě zaujal kontrabas. Začal se mi jako nástroj hrozně líbit,“ svěřuje se Honzírek. Hrát na něj začal na Základní umělecké škole v Boskovicích.

Předtím rád poslouchal jazzovou hudbu, ale kontrabas mu otevřel cestu ke klasice. A záliba u něj zanedlouho přerostla v něco víc. „Po roce jsem začal dojíždět za profesorem na brněnskou konzervatoř, na kterou jsem pak udělal přijímací zkoušky,“ ohlíží se Mladkovan.

Díky svému učiteli se později dostal do hlavního města. „Na konzervatoři v Brně jsem studoval rok. Můj profesor mě s kolegou přetáhl do Prahy na konzervatoř Jana Deyla. Za to jsem mu vděčný. Možností je tu daleko víc než v Brně,“ srovnává Honzírek.

Svého rozhodnutí zanechat gymnázia, na kterém původně studoval, nelituje. Naopak. „Je to ta nejlepší volba, kterou jsem mohl udělat. Gymnázium bylo fajn, ale nemohl jsem na něm dělat to, co mě baví. Konzervatoř mi to umožnila. Jsem spokojený,“ neskrývá.

V Praze spolupracuje s komorním orchestrem. „Přihlásil jsem se do konkurzu a vyhrál ho loni i letos. Potkal jsem zkušené muzikanty a navíc se podíval do zahraničí. Byl jsem s orchestrem už třikrát v Ománu, kde jsme hráli v královské opeře v Muscatu,“ popisuje Honzírek.

Za sebou má i vlastní projekt. Zajímá se o folklorní židovskou hudbu pocházející z východní Evropy. „Tehdy jsem byl ještě na gymnáziu. S kamarády jsme měli kapelu a hráli jsme klezmer. To mě bavilo,“ říká s tím, že teď už mu na podobné aktivity nezbývá mnoho času.

ANTONÍN ZACHOVAL