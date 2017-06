Zákaz kouření? Výčepní na nádražích bědují, tržby jim klesly až o polovinu

Blanensko, Vyškovsko – U stolu před blanenským bistrem U Denyho, které je součástí drážní budovy, je v neděli odpoledne báječná nálada. Hosté u vlakové zastávky Blansko-město vtipkují, pozorují projíždějící vlaky a starosti všedních dní mizí na dně orosených půllitrů. Ze šesti štamgastů kouří venku před bistrem téměř všichni. Jakmile přijde řeč na protikuřácký zákon, začínají vzduchem létat sprostá slova.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/Miroslav Kucej

„Nechápu to. Tady si nehrajeme na nějakou restauraci. Je to čistě nálevna. Chlap přijde z práce, dá si pár piv, zapálí si. Zákaz kouření bych pochopil, kdyby se vařilo. Ale tady není ani rohlík s máslem. Kvůli novému zákonu musíme jít s cigaretou ven,“ rozčiluje se jeden ze stálých hostů Tomáš Ševčík.

Dalšímu muži u stolu to moc nevadí a tvrdí, že zvládne všechno. „A kde budeš kouřit v lednu, až bude deset pod nulou, ty chytrej?“ usazuje ho Ševčík.

Provozovatelka tamního bistra Martina Bavlnková uvedla, že drtivá většina hostů jsou kuřáci. Tržby jsou podle ní po zavedení nového zákona, který zakazuje kouření v prostorách restaurací, v posledních dnech mizerné. „Silně zvažuju, že to tady na zimu zavřu. Platím dost vysoký nájem. Z čeho bych to utáhla? Teď přes léto můžou štamgasti kouřit před bistrem, ale co v zimě. Už teď jich dost přišlo s tím, že si radši koupí pivo v PET láhvi domů, kde si můžou v klidu zapálit,“ řekla žena.

Řada nádražních restaurací má léta nálepku náleven s nejnižší úrovní služeb. Na běloskvoucí ubrusy a vybrané menu se tam nehraje. Proč také, když část zákazníků vypije po cestě z práce několik piv a jde domů.

Příbor a uhlazeného číšníka k tomu nepotřebují. Cigarety naopak ano. „V hospodě se kouřilo odjakživa. Když jde člověk s rodinou na jídlo, může si přece vybrat nekuřáckou restauraci a ne putyku na nádraží. Takto budou hospody prázdné a lidé budou pít alkohol doma nebo přímo na ulici,“ řekl muž z Blanska, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Zhruba na polovičních tržbách je podle svých slov v posledních dnech také provozovatel bistra U Draka Jiří Šarman. To stojí na autobusovém nádraží v Bučovicích. „Dvě třetiny našich hostů jsou kuřáci. Jídlo v bistru nevaříme, takže zákaz kouření nechápu. Máme sice zahrádku, ale má pevnou střechu. Podle zákona se tam tak nesmí kouřit. Hosté nám postávají před bistrem mezi lidmi, kteří na nádraží přijíždějí. Je to na hlavu,“ řekl Šarman.

Zavřít se nechystá. „I když jsou teď tržby slabé, nebalím to. Snad se to zlepší. Otázkou je, jaké to bude v zimě. Podle mě v našem bistru kouř nevadí. Kvůli jídlu sem lidé nechodí, jdou na pivo. O tom, zda budou prostory kuřácké nebo ne by měl rozhodovat majitel,“ tvrdí Šarman.

Provozní nádražní restaurace ve Vyškově Václav Volek uvedl, že nyní má tržby za pití zhruba o třicet procent nižší než v minulosti. „Oddělení kuřáckých a nekuřáckých prostor a vzduchotechnika stála přes půl milionu korun. K čemu to bylo, když se teď restauraci nesmí kouřit vůbec? Drtivá většina lidí, co k nám přišla na pivo, byli kuřáci. Teď mají prostě smůlu. Zahrádku udělat u restaurace nemůžeme. Není kde. Nad vodou nás drží naštěstí jiné věci. Dost lidí k nám chodí na obědy. V době jejich vydávání se v restauraci kouřit nesmělo už v minulosti,“ řekl Volek.

Zároveň uvedl, že povolení elektronických cigaret a vodních dýmek neřešil. „Ty používá naprosté minimum lidí. Elektronickou cigaretu mají z našich štamgastů tak dva tři,“ dodal s tím, že v budoucnu zřejmě zkrátí provozní dobu lokálu.