Zámek už brzy přivítá turisty. V budoucnu nabídne i wellness

Račice-Pístovice – Nabídla přes sedmadvacet milionů za koupi, dalších nejméně osmdesát chce v následujících dvou letech investovat. Brněnská společnost e-Finance hodlá na zámku v Račicích na Vyškovsku vytvořit wellness hotel. Tím udělá radost i tamním podnikatelům.

Zámek v Račicích na Vyškovsku. Ilustrační foto.Foto: archiv Vyškovského deníku Rovnost

Komplex, který firma nedávno koupila od Jihomoravského kraje, se skládá ze zámku s učebnami a kancelářemi bývalého učiliště a předzámčí. „Na zámku vytvoříme do dvou let wellness hotel,“ potvrdil za společnost Miroslav Pala.

Ujistil, že přestavba bude citlivá. „Rozhodně budeme co nejvíc respektovat historický ráz objektu,“ zmínil s tím, že částka za přestavbu neklesne pod osmdesát milionů korun.

Mnohem rychlejších změn se dočkalo předzámčí, kde se dřív nacházel internát. Po aktuálních úpravách z něj bude turistická ubytovna. První hosty přivítá už příští týden. „Nabídneme různé typy pokojů – s vlastním i společným sociálním zařízením – a také apartmány s kuchyní,“ přiblížil Pala.

Starosta obce Lubomír Pospíšil je s vizí i jednáním firmy spokojený. „Měli jsme už schůzku, diskutovali jsme o jejich záměrech. Jsme rádi, že nejsou zdaleka a chtějí do zámku investovat. Navíc provozují wellness hotely i jinde v zemi, takže nejde o žádné začátečníky,“ řekl.

V areálu zámku má obec věcná břemena: kapli, zvonici, vstup a vjezd na první nádvoří. „S tím společnost nemá problém. Kraj zaměstnával tři lidi na údržbu areálu zámku, po prodeji jim vypověděl smlouvu. Firma je však přijala zpět,“ je spokojený Pospíšil.

Návštěvníci hotelu navíc pomůžou obecní kase. Ubytovací poplatek v obci činí pět korun. „Je to určitý příspěvek, ale nejde o nic zásadního. Mnohem větší přínos budou turisté pro místní obchodníky. A navíc Račice trochu oživí,“ vyzdvihl Pospíšil.

Například Lubomír Herman z račické Hospůdky u Kolóška čeká, že hotel nabídne zhruba sto lůžek. „To by mohlo zvýšit návštěvnost nám i jiným hospodám. Současně se zviditelní celá oblast Račic, Pístovic i Nemojan,“ je přesvědčený. S tím souhlasil i Pala. Neočekává, že firma v následujících dvou letech bude v areálu provozovat restauraci.

Do budoucna zato nevyloučil prohlídkovou trasu. „Na zámku jsou čtyři zachovalé místnosti s dřevěnými obklady stěn. Jen je třeba je opravit kvůli necitlivě instalovaným elektrickým kabelům,“ podotkl Pala. Jak zmínil, zatím jde však jen o úvahu.

Osudy zámků v regionuFerdinandsko (Vyškovsko)

• Stav: postupně chátrá

• Přístupnost: Vstup je zakázaný kvůli poloze uvnitř vojenského újezdu

Komorov (Chvalkovice, Vyškovsko)

• Stav: soukromý majitel ho postupně opravuje

• Přístupnost: nepřístupný

Slavkov-Austerlitz (Slavkov u Brna, Vyškovsko)

• Stav: opravený

• Přístupnost: v sezoně od března do prosince

Zámek Letovice (Letovice, Blanensko)

• Stav: soukromý majitel památku postupně opravuje

• Přístupnost: v sezoně od května do října

Státní zámek Lysice (Lysice, Blanensko)

• Stav: postupně se opravuje, v plánu rekonstrukce zahrady za 100 milionů

• Přístupnost: v turistické sezoně od dubna do listopadu