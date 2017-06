Zastupitelé se obohatili, říkají lidé z Podcibulčí. Nyní se bojí o své domy

Lovčičky – Napadáme územní plán obce z roku 2011. Při jeho schvalování nebyl dodržený správný postup. Tehdejší vedení obce zhodnotilo své vlastní pozemky a neohlásilo jakoukoliv podjatost. Tak zní část petice, kterou podepsali obyvatelé takzvaného Podcibulčí v Lovčičkách. Vadí jim nejen jednání tehdejšího zastupitelstva, ale bojí se i o své domy.

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Bývalá starostka obce Jaroslava Hrozková si totiž v lokalitě plánuje postavit dům. Jenže příjezdová cesta nemá ani tři metry na šířku. Lidé proto postupně zaslali na obecní úřad petici i nesouhlas s další výstavbou. „Zvýšeným provozem by nejvíc trpěly naše osmdesát let staré domy, které nemají pevné základy, narušila by se jejich statika,“ vysvětlila v dopise za podepsané obyvatelka Jana Králová.

Místní navíc poukazují na podjatost. „Zastupitelé pozemky kupovali jako pole za pár korun. Ty se následně v územním plánu objevily jako stavební parcely. Dva domy už stojí a teď se má stavět další. Chce si ho prosadit bývalá starostka. Sice stavbu nemá povolenou, ale říkala, že si to prosadí,“ informovala další z obyvatelek Věra Žbánková s tím, že zastupitelé Lovčiček se tak úmyslně obohatili. „Na úzké cestě se už nyní dvě protijedoucí auta nevyhnou. „Musí se zastavit provoz, i když jede dítě na koloběžce,“ poukázala Žbánková.

O post přišla

Jaroslava Hrozková byla v křesle starostky Lovčiček od roku 1998. Zhruba v polovině roku 2015 ji však zastupitelé z pozice odvolali. Důvodem měly být rozdílné názory v dotační politice i dlouhodobá nespokojenost s vedením úřadu. Odvolaná byla v poměru hlasů čtyři ku třem.

Zápisy z jednání zastupitelstva z dané doby má redakce Deníku Rovnost k dispozici. O tom, že by se některý ze zastupitelů přihlásil před hlasováním k podjatosti, v nich zmínka není. A stejně jako obyvatelé mluví i současný starosta Martin Bartoš. „Dali jsme proto podnět na krajský úřad, aby věc prošetřil. Jenže ten vzkázal, že nemůže začít správní řízení pro porušení zákona, protože už je věc promlčená. Ať si staví, kdo chce, kde chce, ale v mezích zákona a pravidel,“ vysvětlil Bartoš.

S další výstavbou v Podcibulčí nesouhlasí i kvůli rozpočtu obce. „Lovčičky mají v lokalitě jen jeden pozemek, který jsme zasíťovat zakázali, ale pokud se najde silný investor, poukáže na to, že je povinností obce zajistit přístup k dané lokalitě. Na výstavbu nové cesty ale nemáme peníze,“ sdělil Bartoš.

Obecní úřad podle starosty Lovčiček nemá mnoho možností, jak výstavbě zabránit. Aktuálně se mu jako jediná možnost jeví podat podnět k prošetření ke správnímu soudu. „Zda je to skutečně možné, však zatím nemůžu potvrdit. Nejdřív se musíme poradit s právníkem,“ dodal Bartoš. Bývalou starostku Hrozkovou se redakci Vyškovského deníku Rovnost nepodařilo zkontaktovat. Nicméně dostala na redaktorku kontakt s tím, že se může v případě zájmu k problematice vyjádřit. Do uzávěrky vydání se tak nestalo.