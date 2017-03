Zažít dobrodružství s Asterixem a Obelixem? Letní dětský tábor se naplnil za den

Blanensko, Vyškovsko - Boj o místa na letních táborech začal. Volná místa rychle mizí. Ten s tematikou Asterixe a Obelixe zájemci naplnili za jediný den. Přihlášky na tábory už dalo k dispozici například sdružení Jaduto, středisko volného času Maják ve Vyškově nebo boskovičtí pionýři.

Nabídka letních táborů pro děti je v regionu pestrá. Nechybí Škola čar a kouzel ani Hvězdná brána. „Tematické tábory vymýšlíme už dlouho. Máme s tím dobrou zkušenost, pomáhá nám to lépe vytvořit táborové hry i plakáty. Navíc to děti více motivuje,“ vysvětlil člen vyškovského sdružení Jaduto, které připravuje tábor s Asterixem a Obelixem, Tomáš Kocourek.



S tím souhlasí i Vladimír Farský z organizace pionýrů v Boskovicích. „Pro děti i vedoucí je lepší, pokud má tábor nějaký námět. Baví je to a motivace je potom velká. Mimo Školy čar a kouzel jsme měli také Souboj titánů nebo Divoký západ,“ vyjmenoval Farský.



Podle Petry Šikové ale není atraktivní téma táboru tím nejdůležitějším. „Ráda bych děti posílala na takové tábory, které jsou v přírodě a naučí je tam se o sebe postarat,“ řekla Šiková.



Harry Potter nebo Asterix u táboráku není tím hlavním ani pro Simonu Jílkovou. „Budu vybírat spíše podle organizací, jako je třeba skaut,“ reagovala.



Kromě táborových témat vybírají děti a rodiče i podle vedoucích. „Vrací se za těmi, které znají z minulých táborů nebo kroužků,“ všimla si ředitelka vyškovského střediska Maják, které zve táborníky třeba na Cestu kolem světa, Ludmila Nováková.

