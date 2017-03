Ze sklepa do sklepa zavede k padesáti vinařům. U každého se vypijí stovky lahví

Velké Bílovice – Vítězslav Hasík je jedním z těch, kdo se chystá v sobotu na akci Ze sklepa do sklepa ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. Návštěvníkům se otevře v jedenáct hodin dopoledne padesát sklepů. „Ochutnávat půjdu s kamarády. Jeden přijede až ze Zlína," těší se Velkobílovičan.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Šupálek

Sklepy zůstanou otevřené do sedmi hodin večer. Lidé si mohou krátit i několikakilometrové trasy mezi nimi autobusem, který je zdarma. Večer program pokračuje na náměstí, kde bude hrát cimbálová muzika.

Tipy na jarní výlety

MANDLOŇOVÁ STEZKA

Nad Hustopečemi se tyčí rozhledna v unikátním mandloňovém sadu. Vede tam mandloňová stezka.

- Kde: mandloňové sady, Hustopeče

- Cesta: z centra města kolem rybníků do sadů



DO OBORY ZA MLÁĎATY

Mezi brněnskými sídlišti Kohoutovice, Bystrc a Jundrov se nachází obora s muflony, daňky a divokými prasaty. Lidé tam už mohou pozorovat mláďata.

- Kde: obora Holedná, Brno

- Cesta: autem po Staré dálnici, parkoviště zdarma u vstupu, autobusy 50, 52 – zastávka Stará dálnice



NA PŠTROSÍ FARMU

Na okraji Doubravic nad Svitavou se nachází pštrosí farma. Kdo chce o ptácích běžcích vědět víc, může požádat o odborný výklad.

- Kde: Doubravice nad Svitavou

- Cesta: autem či autobusem po silnici 374



HLAVÁČEK JARNÍ

Na úbočí kopce Náklo ležípřírodní rezervace Horky. Návštěvníci tam najdou cenné porosty hlaváčku jarního a pískovcové sochy.

- Kde: Vrch Náklo nad Miloticemi

- Cesta: z Milotic po žluté turistické značce



VYHLÍDKA NAD ŘEKOU

U Popic je vysoko nad zákrutem řeky Dyje jedna z nejkrásnějších vyhlídek v Podyjí. Skála byla oblíbené místo spisovatele Charlese Sealsfielda.

- Kde: Sealsfieldův kámen, Popice

- Cesta: asi 8 kilometrů pěšky ze Znojma nebo autobusem či autem do Popic a 2 kilometry pěšky



BLEDULE JARNÍ V ÚDOLÍ

V údolí potoka Rakovec kvetou bledule jarní. Je to jediné místo na Vyškovsku, kde se tato rostlina vyskytuje ve volné přírodě.

- Kde: Rakovecké údolí u Račic-Pístovic

- Cesta: silnice z Račic do Ruprechtova, odtud odbočkou na parkoviště u pomníku, kde je úvodní panel naučné stezky

Vstup stojí 1300 korun. V ceně je degustace, nákup vína za sedm set, sklenička, katalog, mapa, propiska či voda. „Pro návštěvníky chystáme také praktické překvapení,“ slíbil Michal Tetur z pořadatelského spolku Velkobílovičtí vinaři.

Lidé mohou u každého vinaře sbírat razítka a zapojit se do slosování o ceny. Akci tradičně přeje počasí a v příznivé podmínky doufají organizátoři i letos. „Přes den má být kolem dvaceti stupňů. Hlásí bouřky, ale snad nepřijdou. Za jedenáct let, co akci pořádáme, nikdy nepršelo,“ zmínil vinař.

Loni přišlo asi 6 800 lidí, organizátoři jsou připravení až na osm tisíc. „Ročně se jen u nás vypije čtyři sta až pět set lahví,“ informoval Tetur.

DALŠÍ TIPY Z JIŽNÍ MORAVY

Zahájení sezony Moje Brno

sobota, od 10.00

Při zahájení turistické sezony v Brně navštíví zájemci akce informačního centra v Panenské ulici, poté vyrazí na tři tematické komentované prohlídky Brna. Jako součást slavnostního zahájení sezony je naplánovaný také křest nového průvodce po brněnských památkách. „Otevřená bude od desíti hodin i věž Staré radnice. Každý návštěvník akce Moje Brno získá také otisk razítka zaručující slevu na vstupné ve vybraných památkách,“ oznámila za brněnské turistické informační centrum Gabriela Peringerová.

Kde: turistické informační centrum, Panenská 1, Brno

Za kolik: 50 korun za účast na komentované procházce, návštěva centra zdarma

Začátek 57. sezony na hradišti

sobota, od 9.00

Slovanské hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku zahajuje novou sezonu. Pro běžné návštěvníky i školáky správci přichystali jako novinku dva výukové filmy pojednávající o historii Velké Moravy a o místním hradišti. „Budeme je promítat v hlavní návštěvnické hale na nové velkoplošné obrazovce,“ upozornil vedoucí památníku František Synek. V hradišti budou nově také vyučovat píseň Velká Morava.

Kde: Mikulčice, Slovanské hradiště

Za kolik: 100 korun (žáci a studenti 60, důchodci 40 korun)

AZ Kvíz na cestách

sobota, od 11.00

Milovníci kultovní soutěže si v sobotu vyzkouší mačkání tlačítek a odpovídání na otázky na vlastní kůži. V šesti soutěžních blocích mohou soutěžící získat zajímavé ceny. „Lidé taky mohou jen přijít fandit soutěžícím,“ oznámila za pořadatele Kristýna Vobecká. Součást akce je do šesti hodin odpoledne také autogramiáda moderátora Aleše Zbořila.

Kde: Nákupní centrum Královo Pole, Cimburkova 4, Brno

Za kolik: zdarma

Odemykání Vinařské naučné stezky

sobota, od 13.30

Odemykání Vinařské naučné stezky Hroznové kozy ve Vrbovci na Znojemsku spolu s vynášením Hroznového kozla do vinohradu je příležitostí projít si pětikilometrovou trasu vedoucí vinicemi i sklepní uličkou Vrbovce ve společnosti Spolku přátel Hroznové kozy. „Hosté mohou být svědky ožívajících dávných tradic, ochutnat vína místních vinařů za doprovodu Cimbálové muziky Antonína Stehlíka,“ informovala za pořadatele Veronika Písařová.

Kde: Vrbovec

Za kolik: zdarma

Start turistické sezony na Blanensku

neděle, od 7.30

Z Blanska a z Boskovic vyrazí v neděli ráno turisté na kolech i pěšky, aby se pak všichni sešli na nádvoří Pivovaru Černá Hora. Už pojedenácté se tam ve společné režii dvou největších měst regionu a pivovaru uskuteční slavnostní zahájení turistické sezony v Moravském krasu.

Jako každý rok nebude chybět pokus o nový český rekord v netradiční disciplíně. „Tentokrát chceme zdolat rekord v počtu lidí na jednom místě, kteří takříkajíc dosáhli na vavříny,“ uvedl za organizátory Jiří Kučera z blanenské radnice.

Sčítání osob s vavříny potrvá od dvanácti do dvou hodin odpoledne. Sezona začne v půl třetí symbolickým zakrojením do prvního letošního turistického salámu.

Kde: Blansko, Boskovice, nádvoří Pivovaru Černá Hora

Za kolik: zdarma

Kam na Blanensku

CHARITATIVNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Kdy: sobota od 15.00

Kde: Dělnický dům, Blansko

Za kolik: vstupné dobrovolné

Největší tahák: Dražba oděvů ze second handu, bleší trh, výtěžek obdrží chudé děti v Mongolsku.



VÍTÁNÍ JARA

Kdy: sobota od 10.00

Kde: klub Ratolest, Blansko

Za kolik: vstupné dobrovolné

Největší tahák: Výtvarná dílna, pohádka, velikonoční tradice, zdobení Morany, průvod městem, opékání párků.

Kam v Brně a na Brněnsku

VIDA! AFTER DARK: PLES

Kdy: sobota od 20.00

Kde: Vida science centrum, Brno

Za kolik: 200 korun

Největší tahák: Molekulární bar, kapela Another way, večerem provází písničkář, geograf a cestovatel Ondřej Ondera Herzán.



LOUTKY V NEMOCNICI

Kdy: sobota od 14.30

Kde: Divadlo Radost, Brno

Za kolik: vstupné dobrovolné

Největší tahák: Hudební i výtvarné dílny pro celou rodinu, pohádková představení i tančírna, peníze z akce podpoří představení pro děti v nemocnicích.

Kam na Břeclavsku

KONCERT TŘI SESTRY

Kdy: pátek od 20.15

Kde: kulturní dům, Krumvíř

Za kolik: 290 korun

Největší tahák: Kapela Tři sestry přiveze směsici punku a rocku. Před ní se představí předkapela Zatrest. K občerstvení bude připravený guláš a pivo.



LÚČENÍ SE SVOBODÚ

Kdy: neděle od 15.00

Kde: restaurace Podlužan, Lanžhot

Za kolik: zdarma

Největší tahák: Desátý ročník zpívání sborů, vystoupí ženský sbor z Hroznové Lhoty, Kněždubu, Lanžhota a další.

Kam na Hodonínsku

VÝSTAVA VÍN

Kdy: sobota od 10.00

Kde: areál Sklepů Jarošek, Mutěnice

Za kolik: 250 korun

Největší tahák: 892 vzorků vína, z toho stovka ročník 2015 a starší. Od 13.00 hraje cimbálová muzika Mládí z Čejče.



JOSEF CIGÁNEK & JIŘÍ BLAŽEK

Kdy: sobota od 20.30

Kde: Hudební club Nautilus, Hodonín

Za kolik: 100 korun

Největší tahák: Společný workshop bubeníka Josefa Cigánka a baskytaristy Jiřího Blažka

Kam na Vyškovsku

PERNÍKOVÉ ODPOLEDNE

Kdy: sobota od 14.00

Kde: pohostinství U Kapličky, Holubice

Za kolik: zdarma

Největší tahák: Výstava představí perníky svatební i velikonoční. Návštěvníci si můžou nechat nazdobit perníkové srdce na přání.



VYNÁŠENÍ MORENY

Kdy: neděle od 15.00

Kde: sraz u Obecní hospody, Vážany nad Litavou

Za kolik: zdarma

Největší tahák: Tradiční vynášení Moreny, symbolu smrti, ze vsi. Lidé se vhozením slaměné figury do vody rozloučí se zimou.

Kam na Znojemsku

ZA POZNÁNÍM PAMÁTEK HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA

Kdy: neděle od 13.15

Kde: u sýpky na Hradišti, Znojmo

Za kolik: zdarma

Největší tahák: Vycházka za poznáním památek Hradiště sv. Hyppolita s odborným výkladem Jiřího Kacetla.



TAJEMSTVÍ KOUZELNÉ JABLONĚ

Kdy: sobota v 16.00

Kde: Městské divadlo, Znojmo

Za kolik: 120 korun

Největší tahák: Premiéra hudebního pohádkového příběhu Divadelního studia Martiny Výhodové Valíkové.