Zimní stadion má na střeše první oblouky. Stavba láká davy

Rousínov – Fotbalistům Tatranu Rousínov se v závěru krajského přeboru daří. Z posledních sedmi zápasů pět vyhráli. Jejich soupeř z Moravského Krumlova střídá dobré okamžiky se slabšími, ale drží se stále v klidném středu tabulky.Přesto byli na rousínovském trávníku jasnými favority domácí. Jenže dlouho to nebylo znát, zejména na začátku. Hosté přijeli se slušnou obranou, ze které vyráželi do nebezpečných brejků. Tatranu chyběla „šťáva" a kombinací se prosadit nedokázal. „Krumlov hrál dobře, my jsme na začátku ještě cítili v nohou středeční finále krajského poháru s Tišnovem a rozjížděli jsme se pomalu. Na nohy nás vlastně postavila až vedoucí branka, se kterou přišlo uklidnění," přiznal trenér Tomáš Kovanda.