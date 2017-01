Nejdražší chodník už slouží lidem. Čtyři sta metrů stálo 4,5 milionu

Vyškov – Když členové vyškovského Divadla Haná vystupují v Besedním domě ve Vyškově, počítají s tím, že jakmile dorazí domů, hned naplní pračku. Kvůli pachu z restaurace v přízemí budovy, který nasákne do oblečení. „Je to hrozné. V podstatě jen stačí projít nahoru do prvního patra na jeviště a pach je strašně cítit," postěžoval si člen Hané Tomáš Dorazil mladší.