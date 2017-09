Zkusil psát, teď Karel Vágner z Podomí zvládá dvě knihy současně

Podomí - Celý život byl vášnivým čtenářem. Zhruba v pětadvaceti letech si Karel Vágner z Podomí řekl, že by mohl zkusit i psát. „Zpočátku šlo jen o krátké texty. Kamarád mi však řekl, ať se trochu rozmáchnu. A ono se to ujalo,“ usmívá se autor, který má na kontě už řadu knih. Hlavně s mysliveckou tematikou.

Vždy totiž chtěl být lesníkem. To se mu sice nepodařilo, ale blízký vztah k přírodě ho neopustil. To, že v ní jako myslivec tráví dlouhé hodiny, se promítá i do jeho tvorby. „Knihy se vážou k našemu regionu, k naší krajině. Například brožura Perničářská legenda pojednává o dvou lesácích z hájenky u Jedovnic. Pozoroval jsem i jestřábí hnízdění, které jsem popsal v další povídce. Sameček při sezení samičky na vejcích zemřel,“ přibližuje třiasedmdesátiletý Vágner.





Kromě přírody ho celý život zajímá regionální historie. I tu přibližuje čtenářům. „Loni mi vyšly povídky z hradu Holštejna. A teď sepisuji něco podobného, povídky z rychtářovského hrádku, které obsáhnou i příběhy z hradu Plumlova. Jde o takový pohled do středověku, předhusitské doby,“ vysvětluje.



Jak přiznává, psát mysliveckou prózu je mnohem jednodušší. „U té historické musí člověk hodně číst a studovat v archivech. Poznatky pak zasadím do příběhu a zbytek si dokreslím ve své hlavě,“ popisuje Vágner s tím, že na povídkách z Holštejna pracoval dva roky.



Po mravenčí práci je na své knihy patřičně pyšný. „Ano, můžu se vymlouvat na to, že je to jen povídka, kterou si můžu celou vymyslet. A nikdo mi nemůže říct, že je to špatně. Ale já nechci plácat nesmysly,“ podotýká.



Rychtářovské příběhy bude mít hotové zhruba do měsíce. Na pultech se mají objevit do konce roku. „Stojí to hodně času a námahy, ale já to dělám rád,“ říká spisovatel, který ke stolu s počítačem zasedá téměř denně. „I když jen ráno a dopoledne. Odpoledne už mám zavařený mozek,“ směje se Vágner.





Je zvyklý pracovat na dvou knihách současně. Aktuálně tak sepisuje kromě historické i další, mysliveckou. „Když mám jednoho dost, přejdu na druhé,“ říká s tím, že Pytlácké večery vyjdou v říjnu.





Podomský spisovatel nezapomíná ani na děti. „Napsal jsem třeba Vodnické pohádky z Podomí,“ ukazuje. Doma má i básnickou sbírku věnovanou každému měsíci v roce. „Tu jsem ale ještě nevydal, o poezii takový zájem není,“ krčí rameny.