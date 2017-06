Změna územního plánu? V Kloboučkách vznikla další petice

Bučovice – První byla hlavně proti rozšíření výroby společnosti JKZ sídlící v bučovické místní části Kloboučky. Nyní už je na světě druhá petice. Tou chtějí tamní obyvatelé zabránit změně číslo osm územního plánu. A zamezit, aby se z plochy určené pro bydlení stala, jak říká člen iniciativy Za zdravé Kloboučky Jiří Řezníček, plocha výrobní. „Jde o ornou půdu a nivu. Hned vedle se nachází potok. Když se rozlije a bude tam stát velká budova, půda vodu nepojme a vyplaví nám domy. Další problém je protější stráň. Když se z ní povalí voda, nebude se mít kvůli objektu jak dostat do potoka a pohrne se na domy," bojí se Řezníček.

Společnost JKZ plánuje v Kloboučkách postavit administrativní budovu.Foto: Kampara

Své obavy představil i na pondělním veřejném projednávání návrhu změny územního plánu. Podle vedoucí bučovického odboru investic a rozvoje Kateřiny Trtílkové je ale strach lidí zatím zbytečný. Změna územního plánu pouze vymezí podmínky pro to, jak může být dané místo využité. „Dokument pak budou zohledňovat pracovníci úřadu při územním a stavebním řízení,“ poznamenala Trtílková.

To potvrdila i architektka Jana Kaštánková, která návrh změny územního plánu vytvořila. Podle jejích slov jde pouze o nastavení pravidel. Zároveň ujistila, že v lokalitě nemůže vzniknout výrobní hala, pouze například administrativní budova. Nemá se totiž měnit na plochu výrobní, ale obslužnou. „A z třiceti procent ji bude muset tvořit zeleň, z toho minimálně polovinu stromy,“ sdělila na jednání Kaštánková.

Jak poznamenal zastupitel Zdeněk Koudelka, v okolí území má vést plánovaný obchvat Bučovic. Lokalitu podle něj uzavře. A právě místo, kvůli kterému společnost JKZ požádala o změnu územního plánu, zůstalo jediným, kudy může procházet v případě vydatnějších dešťů voda z kloboučského potoka do tamní vodoteče. „Návrh změny územního plánu by měl obsahovat konkrétní limity. Jinak je to abstraktní blábol, který nikdo nebude respektovat,“ podotkl zastupitel. To ale podle Kaštánkové není možné.

Koudelka proto nadnesl otázku, zda nebude napřed vhodné oslovit investora. A zjistit, jaký má s místem záměr. „Například na základě vizualizace pak můžeme rozhodnout, jestli vůbec změnu přijmeme,“ nastínil.

Společnost JKZ tvrdí, že v místě rozhodně nebude stát výrobní hala. Podle obchodního ředitele firmy Marka Hermanna má jít o přechodovou plochu mezi obytnou a výrobní zónou. „Půjde o administrativní budovu. Máme vyjádření všech institucí, která jsme potřebovali. Nikdo nám nic nezamítl. Samozřejmě počítáme i s výsadbou zeleně, jak to navrhuje dokument,“ vzkázal Hermann. To ovšem obavy Kloboučských nezmírňuje. Záměru, jak ho podnik představuje, nevěří. „V obytné zóně může stát i administrativní budova. Nechápu tedy, proč je potřeba měnit územní plán z obytné na výrobní zónu. Ve čtvrtek mám schůzku s ombudsmankou a příští týden zveřejníme petici,“ je rozhodnutý Řezníček.