Zničená cesta z Habrovan do Olšan se dočká opravy

Bučovice, Blansko – Jana Majnušová se do Bučovic na Vyškovsku přistěhovala v sedmdesátých letech minulého století a hned začala pracovat jako zdravotní sestra na tamní poliklinice. Ta sídlila ve dvou obrovských starých domech s čísly 33 a 34 na Slavkovské ulici. V domech, které památkáři o téměř čtyřicet let později prohlásili za památné a státem chráněné, a to těsně předtím, než tehdejší bučovičtí zastupitelé stihli podat pokyn k jejich demolici. Na místě chtěli postavit supermarket.