Zprávy z úřední desky v mobilu? Aplikaci Česká obec ve Vyškově užívá 350 lidí

Vyškov - Že je potřeba uhradit poplatek za odpady nebo že se blíží zajímavá kulturní akce. I takové informace si dnes lidé ukládají jako poznámky do mobilních telefonů, aby na ně nezapomněli. Od podzimu pak prostřednictvím mobilů můžou zájemci získávat i aktuální zprávy z vyškovské radnice.

Aplikace Česká obec. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Díky mobilní aplikaci Česká obec lidé nemusejí čekat například na Vyškovský zpravodaj nebo prohlížet úřední desku a webové stránky radnice. „Aplikace je zdarma ke stažení na Google Play a také App Store. Funguje pro celou řadu měst a obcí. Lidem stačí vyhledat si v ní Vyškov a přidat si ho do seznamu,“ sdělil mluvčí Vyškova Michal Kočí.



Aktuálně aplikaci využívá zhruba tři sta padesát lidí. „Lidé chtějí mít přehled, ale s ohledem na množství informací si vybírají, co si na internetu rozkliknou. Chceme v tom Vyškovanům trochu pomoct a upozorňovat je na novinky, které by je mohly zajímat,“ zmínil starosta Karel Goldemund, který u aplikace oceňuje jednoduchou administraci i možnost trochu jinak oslovit a komunikovat s obyvateli Vyškova včetně mladších ročníků. „Práce s aplikací je navíc rychlá a flexibilní,“ dodal starosta.