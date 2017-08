Zubní pohotovost? Na Vyškovsku stále v ohrožení. Lidé jezdí pro pomoc až do Brna

Vyškovsko, Blanensko – Nebudeme na pohotovosti sloužit, protože se nám to finančně nevyplatí, vyhrožovali na jaře zubaři ve Vyškově. Uskutečnila se dokonce schůzka mezi předsedou okresní stomatologické komory Jiřím Wolfem a vedením nemocnice. „Ke změnám ale nedošlo. Vedení si našlo východisko, k němuž my máme připomínky. Rozhodli se to řešit službami lékařů, jimž současná situace vyhovuje a stačí. Jde hlavně o starší zubaře. Hrozí, že mladší od smlouvy odstoupí,“ řekl Wolf.

Usiloval o zvednutí platů pro sloužící lékaře jako ve větších městech. Tak, aby si služby rozdělili všichni stomatologové.

Vedení nemocnice tvrdí, že služby jsou zajištěny do konce roku a oni s platem nic neudělají. „Zavření pohotovosti snad zatím nehrozí. Peníze nám vyčleňuje kraj a my se snažíme do částky vejít. Záleží to ale i na výkonech sloužícího lékaře,“ uvedla ředitelka nemocnice Věra Seidlová. Dodala, že na společné schůzce došlo k dohodě, že budou usilovat o zvýšení platů, ale až od příštího roku.

Vyškovanům situace vadí. „Nedávno jsem měl bolesti, které se nedaly vydržet. Musel jsem si zajistit odvoz do Brna, protože tady by mi nikdo večer nepomohl,“ řekl Jiří Horváth, který potřeboval akutní ošetření zubaře. Podle něho člověk, který má bolesti zubů, ji do dalšího dne často nevydrží. A v průběhu víkendu už vůbec ne.

Zubní pohotovost

Vyškov – Lékaři slouží jen ve svátky a o víkendech od 8.00 do 13.00 hodin. Průměrně ošetří za službu sedm pacientů.



Blansko – Pacientům je k dispozici v sobotu, v neděli a ve svátky od 8.00 do 13.00. V akutních případech musí pacienti vyhledat ošetření v Brně.

Wolf však upozornil, že zubní pohotovost určitě nebude k dispozici čtyřiadvacet hodin denně. „Myslím si, že to nehrozí. Nebylo by lékaře z čeho platit a při momentální situaci si to nedokážu už vůbec představit,“ podotkl.

Pohotovost zřizuje Jihomoravský kraj. O problémech ví a bude se snažit situaci řešit. „Rozpočet na rok 2018 teprve čeká na schvalování. Prostředky na zdravotnictví jsou omezené, stejně jako na všechno ostatní. Pro následující období se budeme snažit o jejich navýšení. Na druhé straně je potřeba vidět využívání této služby pacienty,“ informoval vedoucí odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje Oto Lipovský.

Na Blanensku funguje zubní pohotovost ve stejnou dobu jako ve Vyškově, ale tam zatím žádné problémy nehrozí. „Myslím si, že všechno je jak má. Nedokážu si představit, že by zubní pohotovost fungovala třeba jako v Brně. Ani nevím, jak by se to dalo udělat. Pacientům to stačí a lékaři jsou víceméně taky spokojení,“ informoval o situaci předseda okresní stomatologické komory Blansko Pavel Kraml.