Občas, že u nás nejsou kvalitní scenáristé. Mrzí mě to. Znám jich dost. A také práci, kterou dělají. Přesněji, kterou dělat nemohou. Dělají ji jiní. Ti chytřejší, ti, co vědí. Ti netalentovaní, co místo psaní scénářů radí scénáristům. Neexistuje jiný umělecký obor, do kterého by mluvilo tolik lidí. Možná architektura. Ale do té aspoň většinou mluví ti, kteří ji pak užívají. Do scénářů nezasahují diváci, ale ti, kterým je naprosto jasné, co diváci chtějí. Nejvíc pak scénáře mění režisér. Ach jo.