Proč asi šel Milan Hnilička na dýchánek do teplického hotelu?

Planě moralizovat už nemá smysl. Otázka stojí jinak: Co vede takového Milana Hniličku, sportovního hrdinu a teď poslance a vládního zmocněnce, aby se účastnil nočního dýchánku v teplickém hotelu? (To, že byl spolu s dalšími „slavnými a bohatými“ přistižen, není důležité.) Nevěří ve smysl a logiku proticovidových zákazů? Pokud je to tak, proč to neřekne veřejně?

Foto: Deník