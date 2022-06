Dnes pražský magistrát uzavře svoje asistenční centrum ve Vysočanech. Když se televizní moderátor zeptal primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), co se stane 16. června, se sarkasmem sobě vlastním odvětil: „Bude zavřeno.“

Ministr vnitra Vít Rakušan, jehož STAN je mimochodem koaličním partnerem Pirátů, se rozčiluje, že Hřib si dělá předvolební kampaň. To je neférová podpásovka. Pražský šéf už řadu týdnů veřejně říká, že hlavní město je přetíženo a že sem proudí čtyřikrát víc uprchlíků než kamkoli jinam. Pobývá zde přes osmdesát tisíc Ukrajinců, zdejší asistenční centrum jich odbavilo téměř sto tisíc.

Ó, veliký vlaku, přivolej déšť

Je naprosto logické, že kapacity jsou vyčerpané a radní to museli řešit. Volby nevolby. Neseděli se založenýma rukama, ale nabídli pochopitelný postup. Navrhli, aby se vyplácené sociální dávky vázaly na místo pobytu. Neboli pokud chcete pět tisíc na osobu, musíte se přesunout tam, kde je ubytování, práce i místo pro vaše děti ve školkách či školách. Vládní reakce byla zamítavá, přičemž se odvolávala na právní normy. Podle Hřiba šlo o vágní argumentaci, která ho nepřesvědčila, že by to opravdu nešlo.

Nemám ráda primitivní řeči o zdravém rozumu, který by měl být arbitrem zásadních rozhodnutí. V tomto případě však musím říct, že magistrátní politici ho použili zcela správně. Praha není nafukovací, Ukrajinky s malými dětmi nemohou spát na nádraží nebo v parku, a proto je nutné vymyslet mechanismus, jak je motivovat k přesunu do jiných regionů. A to může udělat pouze vláda, ministr vnitra s premiérovou supervizí.

Alternativní prezident Fiala

Realita? Petr Fiala se s Hřibem sejde 17. června, tedy dva dny poté, co bude hotovo. Andrej Babiš tvrdí, že kabinet není akční a všechno mu dlouho trvá. Vzpomíná na doby covidu, kdy šéf asociace krajů Martin Kuba řídil zasedání s vládou a úkoloval ministra zdravotnictví i premiéra. „My jsme spolupracovali a jednali, teď se neděje nic,“ řekl.

Nemohu si pomoct, ale popsané pražské martýrium mu v tomto punktu dává za pravdu.