Nemocnice jsou plné, v té chebské musejí odmítat necovidové pacienty a rodičky směrovat do jiných zařízení. Zdravotníci si nemohou vybírat dovolenou, od podzimu slouží prakticky nepřetržitě. Tisíce lidí umírají nebo mají velmi těžký průběh nemoci covid-19. Přesto se najdou tací, kteří na tohle všechno kašlou, protože jim koronavirus a vládní restrikce nabouraly život.

Foto: Deník

Možná víc než ostatním, protože museli zavřít hospodu, krámek či kadeřnictví. K tomu mají děti na distanční výuce a večer si nemohou zajít do kina, o víkendu zalyžovat nebo jet bez testu na výlet do zahraničí. Pročež vyrazí bez roušky na Staroměstské náměstí, aby si kolektivně zanadávali. A roznášeli virus. Opravdu na to mají mít právo?