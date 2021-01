Při srovnání programových priorit to daleko více ladí středovým Pirátům a STAN se sociálními demokraty a lidovci, než s ODS. Důraz na sociálně přívětivý stát, těsnou evropskou kooperaci, kvalitní veřejné služby, vyspělé školství je pro Ivana Bartoše a Víta Rakušana stejně důležitý jako pro Jana Hamáčka či Mariana Jurečku.

Mantrou Petra Fialy je zato štíhlý stát a nízké daně. Piráti se STAN by shodu s ODS nenašli ani v proklamované snaze legalizovat marihuanu a uzákonit sňatky homosexuálů. Tuto tezi by ovšem nemohli nahlas vyslovit ani před lidovci, ačkoli Markéta Pekarová Adamová jako šéfka TOP 09 by proti tomu nic neměla. Jenže topkaři zase dostávají osypky z jistých anarchistických pirátských sklonů. Když se v jejich programových bodech objevila věta: „Uplatníme odpovědnost za justiční excesy“, Miroslav Kalousek si začal balit kufry. Stane-li se Pirát Jakub Michálek ministrem spravedlnosti, raději prý emigruje.

Andrej Babiš bude na liberální konkurenci útočit ze všech stran, vyčítat jí nezkušenost, neomarxismus, vstřícnost k migrantům.A zprava se bude blížit k ODS, která připouští, že vládní spolupráci s Piráty si dovede představit jen stěží.

Takže s kým? Ideálně s ANO bez jeho šéfa. To je ovšem pro Babiše nepředstavitelné. Snazší bude vyměnit vedení ODS. Když Petr Fiala jako lídr trojbloku volby nevyhraje, bude muset odstoupit. Jak řekl Deníku jihočeský hejtman Martin Kuba „jiná cesta než vítězství neexistuje“. Hlad po vládních lavicích je v ODS tak velký, že rychlá výměna vedení a vstup do koalice s ANO jsou dobře představitelné.

Všechny tyto úvahy padají, pokud hlavní guru vakcinace Andrej Babiš nezvládne urychlené zkrocení pandemie. Síla Pirátů je v digitální kompetenci. To je jejich živná půda, kde jim věří nejen mladá generace, ale i lidé starší. Na tom mohou stavět svoji kampaň i budoucí ministerskou odpovědnost.

Když člověk sledoval čtvrteční Události, komentáře ČT, bilo to až do očí. Lékař a místopředseda sněmovního zdravotního výboru Julius Špičák (ANO) nebyl moderátorovi schopen odpovědět na otázku, proč se očkovací strategie včetně rezervačního systému nepřipravila ihned po letním podpisu smlouvy o dodávkách vakcín: „Diskuse kolem toho neprobíhala, nezvedla to ani Vakcinologická společnost, vyměnili se dva ministři a jejich poradní sbory. K minulosti bych se nevracel a soustředil bych se na budoucnost.“

Lékař a primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) reagoval: „Já bych se naopak k minulosti vracel, protože je třeba vyvodit odpovědnost. Centrální registrační systém nebudev pátek funkční, lidé nedostanou termín. Vláda si ho vybrala na poslední chvíli, a on dobrý není, protože neřeší fakt, že budeme očkovat lidi starší 80 let, kteří neumějí tak dobře pracovat s počítačem.“

Dnes už všichni víme, jak to dopadlo a kdo měl pravdu.