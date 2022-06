Martin Kupka nechal přetáhnout čtyřicet let starý rychlovlak do Česka. Proč? Vysvětlitelný je jedině „cargo kult“. Domorodci v Polynésii se domnívali, že pokud budou opakovat rituály bílých mužů, přinesou jim dobří duchové jejich hrnce, pušky a lodě. Klanění lokomotivě, která už v osmdesátkách jezdila skoro třikrát rychleji, než smí u nás Pendolina teď, asi mělo k nám přičarovat rychlodráhu.

Alternativní prezident Fiala

Ministr dopravy navíc jaksi zapomněl, že máme svobodu cestování. Můžeme rychlovlaky jezdit, nebo je aspoň okukovat „naostro“.V těch báječných západních zemích…

Teď k těm transportérům. Po atentátu na New York jedenáctého září 2001 byly převeleny z Hodonína, aby „hájily“ rádio Svobodná Evropa. Hrdě vyrazily čtyři, na místo se dostaly jen dva. Něco se tak nějak pokazilo. Když už jeden obrněnec opravdu rozhlas „hlídal“, nějaký kolemjdoucí z něj ukradl osvětlení.

Francouzský supervlak byl též do Česka potupně tažen a různě posunován. Sem se ještě dostal jakž takž, zpátky už to nešlo. Zase se něco rozbilo, TGV se zadrhla kola a pak se spekla. Nepřejícný posměváček by řekl, že už to rychlovlak vážně nemohl na našich kolejích vydržet.

Mánesovská šprťouchlata

Vyčítat této vládě, že dosud neudělala pro modernizaci železnic víc, než toto představení, by bylo nefér. Musí chtě nechtě řešit jiné věci. Trpce vyčítat to lze předchozím kabinetům. Hledíme na běžnou spotřební věc jako na kouzlo. Martinu Kupkovi poděkujme za to, žez toho aspoň udělal komedii.