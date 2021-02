Pololegální CzechTek 2005 ukončil krvavý střet mezi policisty a technaři. Na straně Policie ČR stála v semknutém šiku tisícovka těžkooděnců s vodními děly a slzným plynem. Proti nim na řádně pronajaté louce neorganizovaně poskakovaly houfce pěti tisíc tanečníků. Užívali si sluníčko, hudbu, mládí a sounáležitost festivalové komunity. Represivních orgánů si nevšímali.

Foto: Deník

„Technaři nejsou tančící děti, ale nebezpeční lidé,“ dal policii ideové zadání premiér Jiří Paroubek. Policejní prezident Vladislav Husák zatroubil do útoku, když hrozilo pošlapání trávy na sousední nepronajaté louce. Po bitvě zůstaly desítky raněných policistů i tanečníků.„Nevěděl jsem, co je to CzechTek. Já jsem to tolik nesledoval. Slibuji, že tyto věci budu napříště sledovat,“ dal nám Paroubek veřejný slib po zásahu na CzechTeku.