Připomíná to gladiátorské zápasy, až na to, že moderní bijci neumírají. Nebo ilegální pěstní zápasy ve viktoriánských doupatech. Jiné jsou kulisy, ne podstata. A i my diváci jsme pořád stejní. Krutá podívaná nás vzrušuje.

Logický hradní duel

Nyní možná čtenář čeká mravní rozhořčení nad takovou pokleslostí. Nedočká se.

Lidé se za třicet tisíc let nezměnili. Jen nosíme jiné šaty a místo šípů střílíme raketami. Pohled na boj nás vzrušuje. Jistého pokroku bylo navíc dosaženo: MMA zápasníci nejsou otroci, nejsou k ničemu nuceni, jsou dobře placeni a jsou skvěle trénováni. Zkrátka je to asi milionkrát lepší, než když musí z vůle jednoho diktátora proti sobě ve špinavých zákopech válčit dvacetiletí kluci.