Donalda Trumpa smazali z Twitteru. Stalo se tak poté, co už víc než dva měsíce musela sociální síť uvádět na pravou míru tweety Trumpa, které obsahovaly lživá tvrzení zpochybňující výsledky prezidentských voleb.

Foto: Deník

A poté, co Trump i prostřednictvím Twitteru uvedl do pohybu dav, který minulý týden vtrhl do Kapitolu a přerušil schůzi zákonodárců, jež definitivně schválila Joe Bidena jako nového prezidenta USA.