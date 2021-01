Jako právního pedagoga mne dlouhodobě trápí, když se Ústavní soud ČR zneužívá k politickému boji. Prezident vyhlásil volby - na říjen 2021. Občan si řekne, v tom snad nemůže být problém, aspoň všichni - jak kandidáti, tak voliči - vědí, kdy se bude volit. Avšak opozice (resp. její část) se bouří a bude si stěžovat u ústavního soudu.

Foto: Deník

Ten by měl, aspoň dle názoru senátorů za STAN, autoritativně zrušit rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení termínu voleb do Sněmovny. Dle navrhovatelů jde prý o zneužití pravomocí hlavy státu. Zmíněné vyhlášení termínu říjnových voleb považují Starostové za zásah do fair play volební soutěže a jde údajně i o zvýhodnění vládních stran vůči vznikajícím opozičním koalicím.