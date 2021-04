ANO Jan Blatný nastoupil v době, kdy už byla epidemie rozjetá, jeho úkolem však bylo ji zmírnit. To se mu nepodařilo. Před Vánoci kývl na riskantní otevření obchodů. To situaci nesmírně zhoršilo. Zavedl protiepidemický systém PES, který byl zastaralý už v době svého vzniku. Později přestal sloužit úplně. Zdravotní systém se v únoru ocitl na pokraji kolapsu.

NE Březnová uzávěra, kterou Blatný navrhl a vláda ji schválila, nepochybně fungovala, počet nově nakažených se za několik týdnů zmírnil na třetinu a dále klesá. Exministra nelze vinit za to, že nedokázal koronavirus zastavit dříve. Pandemie v zemi zesílila dříve, než nastoupil a vinu na tom nesou chybná rozhodnutí jeho předchůdce, jenž ustoupil premiérovi.

Bránil se Sputniku V

ANO Blatný byl překážkou pro nákup ruské vakcíny Sputnik V. To je omyl, který stál pravděpodobně lidské životy. Evropská unie nakoupila kvůli přehnané opatrnosti málo vakcín a pomalu je schvalovala, proto se i u nás očkuje méně, než bychom chtěli. Podobná neochota riskovat a lpění na Evropské lékové agentuře se ukázala v jednání bývalého ministra.

NE Podle řady vědců i studií je Sputnik V velmi dobrá vakcína. Nelze však spoléhat na to, že ji Rusko dokáže vyrobit a dodat v potřebné kvalitě. Ukazuje to příklad ze Slovenska. To ruskou očkovací látku zakoupilo a zkoumal ji tamní lékový ústav. Z testů vyplynulo, že jde o dočista jinou látku než tu, která obdržela výtečné mezinárodní hodnocení.

Petr Arenberger bude lepší ministr

ANO Ředitel vinohradské nemocnice je nejen odborník, ale má mnohem větší talent pro politické jednání. Dokáže vystupovat působivě, působí rozhodným a uklidňujícím dojmem. Blatný je sice nesporně též kapacita a lékařský manažer, ale introvert, který nedokázal dobře vyjednávat a ve vládě prosazovat a obhajovat své názory. Často byl i chaotický.

NE Už první Arenbergerovo rozhodnutí bylo chybné. Nejprve povolil setkávání a sportování více lidí najednou. Hned však názor změnil. Přitom lidé především teď potřebují, aby měli jasno v tom, co je povoleno a co je zakázáno a jaká je perspektiva. Snaha nového ministra vyhovět prezidentovi a premiérovi také nesvědčí o tom, že by byl výjimečně silná osobnost.