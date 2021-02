Necelých 200 tisíc lidí dostalo do pondělního večera první dávku vakcíny proti koronaviru. S následující druhou dávkou v rameni odešlo z očkovacích center – vedle premiéra Andreje Babiše či ministra zdravotnictví Jana Blatného – necelých 14 tisíc lidí. Vyplývá to z podrobných údajů, které začalo zveřejňovat ministerstvo zdravotnictví.

Nejvíce lidí, kteří obdrželi alespoň jednu dávku vakcíny, je v rizikovém věku nad 80 let. Celkem jich bylo v celé zemi skoro 55 tisíc.

Druhou nejsilnější věkovou skupinou jsou čtyřicátníci. Ti zároveň vévodí tabulkám v počtu těch, kteří dostali už i druhou dávku. Lze tedy předpokládat, že se jedná především o lékaře, sestry a další zdravotnický personál pečující o nakažené.

Data ukázala na významný rozdíl mezi jednotlivými kraji: v pražských zařízeních bylo naočkováno alespoň jednou dávkou vakcíny 51 tisíc lidí. Nemuselo se jednat jen o obyvatele Prahy, ale dá se předpokládat, že jich byla většina. Teoreticky tak mohlo být naočkováno již 38 lidí z každé tisícovky Pražanů.

Naopak v zařízeních Ústeckého kraje se jednalo o 7,4 tisíce lidí, tedy teoreticky šlo jen o devět lidí s první dávkou na každou tisícovku tamních obyvatel.

Vakcinační „operace“ v celé republice ve srovnání s původními plány stále drhne. Naočkování nejrizikovější skupiny, do které patří lidé nad 80 let a zdravotníci, bude mít zpoždění zhruba o měsíc, přiznal Blatný. Původně mělo skončit v únoru, potrvá ale nejspíš do konce března.