Vedle nich během stálo dalších deset obytných vozů. Cestování v karavanech zažívá v Česku boom. Je to trend a zajímavá alternativa pro přespání na cestách v době, kdy jsou zavřené hotely a penziony. Kvůli uzavření ubytovacích zařízení mají nyní možnost parkovat tam, kde by v normální situaci nemohli. Parkování pro karavany nabízejí některé hotely.

"Je to úplně skvělé. Je to svoboda na cestách, která je úžasná," užívá si pobyt v karavanu Jana Čapková, která žije v Roztokách u Prahy a cestuje s manželem a dcerou. "Jednoznačně to je dnešní trend, lidé možnost hodně využívají,” potvrzuje a rozhlíží se po zaplněném parkovišti.

Čapkovi mají karavan vlastní. Patří jim už několik let a jezdí, jak jim čas dovolí. "Jezdíme ve třech, někdy bere dcera kamarádku, tak i ve čtyřech. Dá se to v pohodě zvládnout. Spí se nám perfektně. Vzadu máme jedno ležení pro dva, vepředu je rozkládací lůžko také pro dva. Je to pohodlné," popisuje.

V obytném voze mají veškerý komfort. "Náš karavan je uzpůsobený na zimní provoz. Funguje na plynové bomby, na čtyři dny potřebujeme dvě. Díky tomu můžeme topit, vařit, sprchovat se. To je velká výhoda. Jsme díky tomu nezávislí, nepotřebujeme žádné přípojky. Čtyři dny můžeme fungovat soběstačně," přibližuje detaily přespávání v obytném voze.

V karavanu je nádrž na vodu, která pojme zhruba 140 litrů, a další nádrž na odpad. "Odpadní nádrž s takzvanou šedivou vodou vypouštíme do kanálů. Na WC máme dvě samostatné kazety, které vyléváme pouze na místech k tomu určených," upřesňuje paní Jana.

Čapkovi vyrážejí na cesty v karavanu pravidelně, střídají Krkonoše a Krušné hory. "Vyhledáváme místa, kde není tolik lidí. Proto bychom teď nejeli do Špindlu, když víme, že je nacvaknutý lidmi. Většinou hledáme na googlu, kde není moc lidí a operativně se rozhodujeme podle předpovědi počasí a sněhu," vysvětluje postup, podle kterého volí trasu.

Stopka pro parkování

V Malé Úpě si užili sněhovou nadílku, vyráželi na běžky i procházky do zasněžené přírody. "Na Pomezkách jsme poněkolikáté, úplně to tam milujeme. Je to úžasné místo - specifické, komorní. Malá Úpa má svoje kouzlo. Jezdíme ale i na jiná místa - do Strážného, Špindlu, skvělé jsou Janské Lázně, Pec pod Sněžkou. S karavanem jezdíme i do zahraničí, ale teď to samozřejmě nejde," vypráví Jana Čapková.

Malá Úpa přitom povolila parkování karavanů letos v zimě jen výjimečně v nouzovém stavu. Starosta Karel Engliš vysvětluje zimní zákaz parkování karavanů tím, že zabíraly místo lidem, kteří jsou na "Pomezkách" ubytování v penzionech či horských chatách. "Potřebujeme mít tato parkovací místa k dispozici pro ubytované lidi. Zákaz parkování pro karavany obnovíme, jakmile vláda povolí ubytování," říká starosta Malé Úpy Karel Engliš. V létě, kdy obsazenost parkoviště není tak vyšponovaná, karavany v Malé Úpě parkovat můžou.

Jeden den parkování karavanu stojí v Malé Úpě 300 korun na den plus místní poplatek 20 Kč za osobu za den, se službami (elektřina, voda, odpad) 420 Kč a místní poplatek 20 Kč za osobu. Ve Špindlerově Mlýně mají karavany k dispozici kemp za 600 Kč se službami za den. V běžné sezoně je tam velký zájem o dlouhodobé parkování karavanů, které stojí ve špindlerovském kempu od října do dubna 25 tisíc korun. Tuto službu využívá padesát zájemců.

Po dobu uzavřených hotelů a penzionů ve Špindlerově Mlýně nabízejí některé uzavřené objekty možnost zaparkování obytného vozu, od 250 Kč do 500 Kč za den. Ve Špindlerově Mlýně je zákaz parkování mimo vyhrazená místa a na odstavných parkovištích P1, P2 a P3 platí zákaz parkování přes noc.

Půjčovny velký zájem nepociťují

V půjčovnách stojí karavan zhruba od 2000 Kč za den. Například v jedné z největších půjčoven karavanů ve východních Čechách, v Autocentru Barth v Pardubicích, však zatím přehnaný zájem neregistrují.

"Do hor hodně jezdí hlavně majitelé karavanů. Poptávka po půjčení obytných vozů je zatím jen mírně vyšší než v předchozích zimních sezonách. Největší zájem tradičně bývá o letních prázdninách," tvrdí Martin Tesař, vedoucí půjčovny obytných vozů Autocentrum Barth v Pardubicích.

Podle některých dalších oslovených majitelů půjčoven v Hradci Králové může poptávku výrazně navýšit moment, pokud vláda povolí lyžování ve skiareálech. Pak lze očekávat, že lidé využijí ještě ve větší míře karavanů k tomu, aby mohli strávit více dní na horách.