Zdravotnická rada rozhodla, že sjezdovky bude možné od 15. února otevřít pouze ve "žlutých" oblastech, jež vykazují relativně nízké epidemické riziko. Italské kraje přitom žádaly, aby byl provoz zimních areálů umožněn i v "oranžových" oblastech s vyšším rizikem. Za oranžovou je v současnosti považována autonomní oblast Bolzano, kde se nachází velké množství zimních areálů.

Ve "žluté" oblasti se v současnosti nachází známá zimní střediska jako Cortina d´Ampezzo, Livigno, Bormio či Madonna di Campiglio. Stupeň rizika je každý týden určován zdravotnickými úřady.

Podle pravidel oznámených zdravotnickou radou budou muset lyžaři na sjezdovkách nosit respirátor FFP2. Lanovky a vleky budou moci fungovat jen na polovinu kapacity. Také kapacita lyžařských areálů bude snížena na polovinu.

Otevřené bary a restaurace

V "žlutých" zónách mohou být otevřené hotely a do 18:00 také bary a restaurace. To má platit i na horách. Kvůli zákazu cest za hranice kraje bydliště, se však podnikatelé obávají, že sjezdovky budou prázdné. "Žádáme, aby byl zákaz cest mimo kraj zrušen, musíme vědět, kdo bude moci přijet do hor," uvedla předsedkyně svazu italských vlekařů Valeria Ghezziová.

Místní samosprávy v horských oblastech ve většině případů rozhodnutí přivítaly. Věří, že se tak podaří zachránit část zimní sezóny. Od začátku roku italská vláda termín otevření zimních areálů dvakrát posunula.

Většina italských krajů přešla do mírnějšího "žlutého" stupně epidemického rizika a pandemických opatření v pondělí. Ve vyšším, oranžovém, stupni zůstalo pět krajů - vedle Bolzana také Apulie či Sicílie. Žádný kraj není ani v nejvyšším "rudém" stupni ani v tom nejnižším "zeleném".

Od začátku epidemie se v Itálii nakazilo koronavirem 2,6 milionu osob a 90.000 osob v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo.