Aby ne, když se vydaří počasí, jako například v neděli. V Moravskoslezských Beskydech bylo turistů dost, ale ne plno.

„Že by tady byla hlava na hlavě, to určitě ne. My jsme tady byli od devíti a to bylo v pohodě. Až kolem dvanácté začala přijíždět auta z měst, ale i tak to bylo, jako když se jdete projít do lesa. Sem tam někoho potkáte, ale že by někdo šel pořád před vámi nebo za vámi, to ne. Každopádně počasí bylo nádherné, dneska nám to vyšlo, čehož využili běžkaři a další sportovci,“ popisoval nedělní situaci Lukáš Ston, jeden z nedělních návštěvníků Pusteven a fotograf, jehož obrázky vám nyní nabízíme v přiložené galerii.

Zdroj: Lukáš Ston

Beskydský orloj

Lanovky využilo několik desítek sportovců na lyžích a snowboardech, aktuální atrakcí je i „Beskydský orloj“, kdy se ve výdejním okénku Libušína vždy v pravé poledne střídají zaměstnanci jako na Staroměstském orloji v Praze, což pokaždé vyloudí na tváři přihlížejících úsměvy.

„Lidé na to vyloženě čekají, já sám nevěděl o co jde, tak jsem se chvíli divil, na co se tady vlastně čeká,“ smál se Lukáš Ston.