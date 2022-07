Zvěsti o kolabující letecké dopravě jsme sbírali už v průběhu června. Letní dovolenou ve dvou jsme ale plánovali dlouhodobě. Pro pobyt na Madeiře jsme měli zajištěné letenky, ubytování i pronájem auta na ostrově. Proč se tedy strachovat předem, když jsme neplánovali let s žádnou nízkonákladovkou, ale oba navazující lety měla v rukách vlajková letecká společnost Portugalska TAP Air Portugal?

Zpožděný byl už let z Prahy, přesto jsme navazující letadlo v Lisabonu stihli. Všichni cestující ale museli jeho palubu zhruba po půl hodině opustit, let byl zrušený. Bez vysvětlení. Vystáli jsme si frontu na vouchery na občerstvení a podle instrukcí se měli za dvě hodiny dostavit k příslušné bráně. Tedy zhruba ve 21 hodin.

Evropská letiště jsou přeplněná, nestíhají. Lidé trpí v mnohahodinových frontách

Tam ovšem přišlo překvapení, které bylo jen prvním z řady dalších. V domluveném místě odbavovali letištní pracovníci pasažéry letadla do francouzského Marseille. Aby cestující ze zrušeného letu nepřekáželi, přesměroval nás personál do vedlejší brány. "Brzy se dostaví někdo z kolegů," tvrdili letištní pracovníci.

Nedostavil. Rodiny s malými dětmi, staří lidé a další cestující tam stáli více než hodinu, aniž by se jim kdokoli věnoval. Někteří přešli do informací v přízemí, kde stáli jinou skoro dvouhodinovou frontu.

Průběžně všem na mobily chodily textovky s informací o náhradním letu. Ten náš se měl uskutečnit druhý den v 7 hodin, přičemž cílovou stanicí nebyla Madeira, ale letiště v pevninské části Portugalska v Portu. Následný let do Funchalu byl plánovaný až ve 20 hodin. „Já mám na Madeiru odletět dokonce až za dva dny,“ podivovala se Britka ze stejného letu. Z davu se tak ozývaly nespokojené hlasy. Nejhlasitější byl starší Portugalec, který zástupcům aerolinek spílal zpěvným tenorem.

Jen krčení ramen

Cestující prakticky obklíčili personál v bráně, který vypravil let do Marseille, a dožadovali se svých práv. Po naléhání letiště vyčlenilo dva pracovníky, kteří tiskli nové letenky a rozdávali další vouchery na občerstvení. Všichni se ptali na zajištění noclehu v hotelu a dopravu do něj, jelikož jsou aerolinky podle evropské legislativy povinné se o cestující postarat. Odpovědí ale bylo jen krčení ramen. „Zkuste si něco najít sami,“ znělo doporučení personálu.

V ten moment se blížila jedna hodina po půlnoci. Mnozí cestující nedokázali zadržet slzy. Byli mezi nimi lidé na svatební cestě, senioři i mladík s onkologickým onemocněním, který měl problém dostat se ke svému kufru s životně důležitými léky.

Zrušili jim let, cestujícím nikdo nepomohl. Desítky Čechů uvízly v Miláně

Tak se stalo, že se uprostřed noci hrnuli z letiště lidé, aby se pokusili najít si v nočním Lisabonu nocleh. To šlo ale těžko. Jak později vyšlo najevo, ve stejný den bylo zrušeno více než šedesát letů. Údajně z technických důvodů. Hotely byly narvané a u stanoviště taxíků před letištěm stála více než sto metrů dlouhá fronta.

Abychom stihli ranní let, nezbylo nám, než si ustlat přímo v letištní hale. Konkrétně na podlaze ochozu před uzamčenými salonky pro cestující v byznys třídě. Aerolinky místnost s gauči nezpřístupnily ani v této mimořádné situaci. Na zemi tak leželi lidé každého věku. Pod sebou bundy, boty zuté, přes oči trička, aby je nerušilo světlo v hale. Ráno se všichni potkali při hygieně na toaletách. Čekal je nejméně další perný den v cizím městě.

Náš přelet do Porta a Funchalu nakonec vyšel, i když to znamenalo, že jsme přistávali v noci a museli si komplikovaně zajišťovat dopravu do prázdninového domu. Cesta zpět pak po týdnu proběhla bez potíží.

Nárok na kompenzaci

Na práva cestujících v letištní dopravě pamatuje nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Letecká společnost má povinnost postarat se o cestující v případě zrušeného i zpožděného letu. Míra pomoci je odstupňovaná. Například pokud se let zpozdí o více než tři hodiny na cestě delší než 3500 kilometrů, má cestující nárok na kompenzaci 400 euro na osobu. V případě, že je let zrušený, odškodnění může dosahovat až 600 eur. Podmínkou je, že začal na území Evropské unie nebo byl obsluhovaný aerolinkami se sídlem v EU.

Češi špatně balí kufry. Kvůli zakázaným věcem riskují, že na dovolenou neodletí

Cestující, který požaduje kompenzaci, by měl nejdříve kontaktovat leteckého dopravce. Jestliže neposkytne do dvou měsíců odpověď, je možné obrátit se na Úřad pro civilní letectví a vyplnit standardizovaný formulář, aby mohl stížnost řešit národní dozorový orgán.

Se získáním oprávněných kompenzací od aerolinek pomáhají také právní společnosti specializované na práva cestujících v letecké dopravě. Berou si ale podíl ze získaného odškodnění.

Jak na kompenzace?

Pokud vám aerolinka do dvou měsíců na žádost o kompenzaci neodpoví, nebo je její odpověď neuspokojivá, lze se obrátit na Úřad pro civilní letectví.

Podrobné informace je možné nalézt ZDE.