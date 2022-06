České dráhy od 24. června až do konce letních prázdnin budou znovu vypravovat přímé spoje z Bohumína do několika polských letovisek. „Jedná se o noční sezonní rychlíky Wydmy z Bohumína přímo na poloostrov Hel a do letoviska Łeba, a rychlík Pirat do letoviska Kołobrzeg,“ uvedl mluvčí Českých drah Lukáš Kubát.

Rychlík 405 Pirat odjíždí z Bohumína ve 21:44, v Kolobrzegu je šest minut po osmé ráno. V Bohumíně má přípoje z celé České republiky. Můžete na něj přestoupit například z Pendolina, které jede z Františkových Lázní přes Cheb, Plzeň, Prahu, Pardubice a Olomouc, od vlaku Eurocity z Vídně přes Břeclav, Otrokovice a Přerov, nebo od rychlíku z Brna přes Vyškov a Přerov. Jízdenka vás přitom přijde velmi levně. Na polovinu července jsou ještě k dostání lístky k sezení za pouhých 605 korun za jeden směr včetně místenky.

K Baltu za šest stovek

Rychlík 403 Wydmy spojuje Bohumín s oblíbeným trojměstím Gdaňsk, Sopoty a Gdyně, kde se rozděluje na dva spoje – jeden pokračuje na poloostrov Hel, druhý do letoviska Łeba. Z Bohumína vlak odjíždí osm minut před osmnáctou hodinou, do Gdaňsku dorazí ve 3:50, do Gdyně ve 4:19, na Hel v 6:18 a do stanice Łeba v 6:42. V Bohumíně jsou opět přípoje z celé Moravy a s hodinovým čekáním i z Čech (Leo Expressem).

Také v tomto případě jsou ještě zhruba s měsíčním předstihem k dostání jízdenky za 605 korun za dospělého cestujícího. V tomto spoji jedou navíc i lůžkové vozy polského dopravce PKP. Za pohodlné spaní na lůžku si připlatíte zhruba pět set korun.

Měsíc po Německu za 9 Eur

S velmi zajímavou nabídkou přišlo pro letošní léto německé ministerstvo dopravy a digitálních záležitostí. Od června zatím do konce srpna zavedlo jízdenky za speciální cenu pouhých 9 eur (cca 220 korun), které jsou platné celý kalendářní měsíc a dá se na ně jezdit po celém Německu.

Platí v regionálních vlacích (kategorie RB – Regionalbahnen, RE – Regionalexpress a IRE – InterRegioExpress), dále ve všech spojích městské hromadné dopravy a také místních autobusech. Neplatí zatím v dálkových vlacích kategorií ICE, EC a IC a v komerčních spojích.

Jízdenku si mohou pořídit i cizinci. Za cenu čtyř až pěti Plzní tak můžete celý kalendářní měsíc neomezeně poznávat krásy našich západních sousedů a zajet si třeba i na Rujanu nebo na ostrov Sylt, který je v Německu vyhledávanou rekreační oblastí.

Spoje si snadno najdete na vyhledávači německých drah www.bahn.de, nezapomeňte ale zaškrtnout kolonku Nur Nahverkehr. Z Bad Schandau, což je první stanice za Děčínem, se tak dostanete k moři třeba ve Stralsundu jen s třemi přestupy za rovných osm hodin, a to ještě máte k dobru hodinu při přestupu v Berlíně na protažení nebo zakoupení občerstvení.

Za osm hodin na Rujaně

Nemyslete si přitom, že se budete v regionálních spojích kodrcat nějakou lokálku rychlostí závodního šneka. Některé spoje označené jako RE jezdí na velmi dlouhých linkách, často i stovky kilometrů s jízdní dobou několika hodin a vysokou průměrnou rychlostí. Mezi ně patří například rychlé spoje z Mnichova do Norimberku nebo právě k Baltu, kde tyto vlaky jezdí z Wittenbergu přes Berlín až do Stralsundu na baltském pobřeží, což je trasa dlouhá téměř pět hodin.

Německá vláda zdůvodnila zavedení neobvykle levné jízdenky tím, že chce ulevit občanům od vysokých cen za energie a pohonné hmoty a dostat nové cestující do veřejné dopravy. „Chceme a potřebujeme silnou veřejnou dopravu! A ukázalo se, že v tomto je devítieurová jízdenka úspěšná,“ prohlásil německý ministr dopravy a digitálních technologií Volker Wissing.

Přeplněné spoje

Po spuštění projektu levné jízdenky si ale mnozí cestující stěžují, že spoje jsou přeplněné a není možné najít místo k sezení. Na sociálních sítích se dokonce objevily příspěvky lidí, kteří se do vlaku vůbec nevlezli a museli čekat na další spoj a doufat, že bude prázdnější. Ukázalo se to zejména o prvním červnovém víkendu, který byl v Německu navíc prodloužený o pondělní státní svátek. Nástupiště zaplnily davy cestujících, kteří se snažili vměstnat do vlaku. Jeden z dopravců dokonce u některých spojů zakázal přepravu jízdních kol, aby byl schopný pobrat co nejvíce cestujících.

Poznámka: Ceny jsou platné ke dni 14. 6. 2022