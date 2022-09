Když v roce 1953 rozhodla komunistická československá vláda o zřízení obřího vojenského prostoru, znamenalo to vysídlení pro 17 tisíc lidí a rozsudek smrti pro 65 obcí, včetně jednoho okresního města. Některé zmizely zcela, po jiných zůstaly ruiny domů, pobořené kostely a kaple, zpustlé hřbitovy nebo křížky podél tankových cest. Roku 2003 se skupina nadšenců a lokálních patriotů rozhodla zřídit těmto obcím originální památník.

Domovem se mu stal prostor před obnovenou kaplí na Vintířovském vrchu, asi 10 km jižně od Kadaně.

„To, co vidíte v lapidáriu, je téměř maximum, co se dalo z obcí zachránit,“ popisuje Jaroslav Maier z Klubu přátel historických památek Radonice složité pátrání po artefaktech na území cvičiště. A starosta Radonic, pod něž Vintířov patří, Vladimír Valeš doplňuje: „Nechceme žádné sběratelsky zajímavé kousky. Hledáme vždy něco, co z té vsi přímo pochází a pro běžného člověka nemá cenu.“

Vydal jsem se sem jednoho adventního dne, bylo sychravo, nebe kalné a foukal ostrý vítr. Ale – k návštěvě podobných míst takové počasí tak nějak patřilo. Minul jsem polozřícený, strašidelně vypadající zámek a vydal se vzhůru ke kapli. V lese na úpatí kopce jsem potkával kamenná ostění dveří, skruž od studny, sokl božích muk nebo třeba dva stupně schodiště. Všechny „exponáty“ jsou opatřeny cedulkou s názvem zaniklé obce v češtině a němčině a letopočty, mezi nimiž sídlo existovalo.

Jednu z přístupových cest lemuje galerie zajímavých soch, které v nedávné minulosti vytvořili čeští i němečtí umělci. Poutníkovi ozvláštní cestu a potěší jeho oko. Já se vracel domů sice promrzlý a navlhlý, ale obohacený o poznání zajímavého a málo známého místa.

Doprava:

BUS Miřetice nebo Vintířov (oboje asi 1 km) ve všední den z Kadaně. Vlak Radonice (1,5 km)



Co vidět v okolí:

Kadaň – městská památková rezervace s hradem nad Ohří a cennými církevními památkami, zbytky hradeb. Želina – pozoruhodný románský kostel, železniční viadukt nad řekou. Úhošť – rozložitá stolová hora s výhledem a archeologickým nalezištěm, jedna z možností, kde se nacházel bájný Vogastisburg.



Co je dobré vědět:

Vintířov je zasmušile zpustlá vesnice, které pošmourné počasí vyloženě sluší. Zámek je přístupný, resp. nezajištěný, ale pokud se rozhodnete nahlédnout, buďte hodně opatrní. Hospodu mají v Radonicích, otevřeno denně 14 – 22 hod.