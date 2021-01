Osoby a obsazení: Otec Václav je všeuměl a vtipálek, takže matka Eliška musí řídit domácnost. Děda Přemysl je kritik doby, babička Anežka naopak s dobou jde. Teenagerka Ludmila je rebelka. Její bratr Břetislav trpí nezdravým zájmem o politiku. Batole Kazi je chytřejší, než byste čekali. Všichni mají psa Osla.

Přemysl: Stejně se nedovolám, ty dotazy jsou předem natočený, aby jim tam nikdo nezpůsobil škandál.

Ludmila: Na to by se už dávno přišlo.

Přemysl: Jakpak přišlo?

Ludmila: No někdo by to vynes do novin.

Eliška: Nedebatujte a volejte.

Přemysl: Já mám trému, to mi za to v mým věku nestojí.

Anežka: Mám se za tebe stydět?

Přemysl: Stejně to jen tak tůtá.

Hlas z obrazovky: A máme tu další telefonát. Kdo volá?

Přemysl: To je asi pro mě.

Hlas z obrazovky: Haló, je tam někdo?

Eliška: Tak mluv, mluv, sakra.

Přemysl: Tady je Přemysl Deník. Mám se nechat očkovat?

Břetislav: Koukejte, ono je to fakt v televizi!

Probíhá krátký rozhovor, doktor Galén se vyptává na věk a zdraví a pak jednoznačně doporučuje očkování.

Anežka: Tak vidíš.

Přemysl: Hele, lidi, já byl v osmdesáti poprvé v televizi.

Václav: Tak to o víkendu oslavíme! Jede se na hory, rodinko!

Břetislav: To se ale přece nesmí.

Václav: Nesmí nenesmí. Nahlásil jsem nás jako služební cestu. Máme půl penzionu pro sebe.

Ludmila: Ale vždyť se stejně nedá lyžovat.

Václav: Domluvil jsem s klukama, že nám půjčí skútr.

Břetislav: Sněhovej skútr, to jsem si vždycky přál!

Eliška: Ale je to zakázaný.

Václav: Chodíš do parku? Chodíš. Chodíš po slevách? Chodíš. Na horách se s nikým nepotkáme. Musíme myslet vlastní hlavou, a ne se řídit každou blbostí.

Břetislav: A stejně to nikdo nekontroluje.

Přemysl: Očkování tedy jo, ale do tohohle bych nešel. Není to slušný.

