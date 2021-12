„Tou první je, že dárky nebudeme pomyslně rozbalovat v Besedním domě, ale na různých místech Brna. Vydali jsme se třeba do vodojemů, bunkru, klášterní knihovny, botanické zahrady a na mnohá další místa. To proto, abychom lidem připomněli, v jak krásném městě žijeme,“ uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

Zdroj: Youtube

Místa, kde se bude natáčet, stejně tak jako skladby, které zazní, si hudebníci vybrali sami. „I kameramani jsou naši, filharmoničtí. Stejně jako lidé z orchestru dělali vše ve svém volném čase a naprosto samostatně. Nikdo jim nemluvil do toho, jak má video vypadat, případně co se má hrát,“ uvedla Kristýna Drášilová, lektorka edukačních aktivit Filharmonie Brno, která tvorbu kalendáře koordinovala.

Další změnou oproti loňsku je odpočítávání. Kalendář neplyne od jedničky do čtyřiadvacítky, ale přesně naopak. Začíná číslem 23, tedy ukazuje, kolik dní zbývá do Štědrého dne. Vrcholem kalendáře bude stejně jako loni zlatá neděle, kdy lidé poprvé uslyší filharmonickou koledu. Stejně jako loni ji zkomponoval člen orchestru, tubista Petr Jirák. „Zatímco loni jsme měli vlastní text i hudbu, letos jsem se nechal inspirovat moravskou lidovou koledou. Je vystavěná tak, že začínají jen violoncello a flétna, postupně se k nim přidávají další nástroje a úplně v závěru Kantiléna. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli, že ji pojmeme jako hádanku pro naše fanoušky. Prvního prosince a pak na bronzovou a stříbrnou neděli zveřejníme části koledy bez zpěvu a lidé mohou hádat, co to hrajeme,“ uvedl Jirák.

Zájemci mohou posílat svoje tipy až do zlaté neděle na adresu info@filharmonie-brno.cz, dva z nich získají odměnu. Ten, který odpoví správně nejrychleji, a pak ten, kdo ke svému tipu připojí nejvtipnější vánoční přání pro orchestr a posluchače. Koledu nahrál orchestr v listopadu v Janáčkově divadle pod taktovkou šéfdirigenta Dennise Russella Daviese. Hudební video se zveřejní každý den v sedm hodin ráno na facebookovém profilu filharmonie a jejím youtube kanálu.

Kateřina Konečná

Filharmonie Brno