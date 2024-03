První březnovou sobotu se uskutečnil první závod konaný ve Slavkově u Brna ve dvojboji Akrobacie a Trampolína v TeamGymu. Na místo se sjelo z celé České republiky 33 juniorských družstev, aby si zazávodily a poměřily síly, jak na tom jsou výkonnostně.

Akrobacie ve Slavkově u Brna. Soutěžilo přes třicet juniorských družstev | Foto: poskytl Miroslav Hrazdil

Závod byl rozdělen do čtyř kategorií a Slavkovský TeamGym se neztratil. V kategorii 0 vybojoval 4. místo a 8. místo, v kategorii 1 vybojoval 3. místo a 6. místo a v kategorii 2 vybojoval 3. místo.

Na to, že to byly poprvé takto konané závody ve Slavkově, je pro nás velký svátek, že se vše povedlo a skončilo i úspěchem. Velké poděkování za to, že mohl závod takto proběhnout, patří panu Miroslavu Hrazdilovi a paní Kateřině Sikorové a také trenérům Alici Tiché a Martině Kubincové. Velké díky patří také ochotným rodičům z řad dětí TeamGymu, protože bez jejich spolupráce by tento závod nešel uspořádat.

Drnovičtí ochotníci se znovu nadechli. Původní místo zničil požár

V neposlední řadě také patří poděkování sponzorům, včetně vedení Města Slavkov u Brna.