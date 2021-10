Protože jsme se nebáli ani kopečků, nenechali jsme si ujít místní křížovou cestu s kaplí sv. Antonína, od které byl nádherný výhled do okolí městečka. Naši exkurzi jsme zakončili návštěvou místního židovského hřbitova nad místní synagogou.

Někdy se říká, že dobrodružství nečeká v Africe, ale třeba hned za městem. Stejně tak za zajímavými místy nemusí člověk cestovat daleko. Někdy stačí jen se rozhlédnout v širším okolí svého domova. A právě to jsme s třídou 3.A HT udělali a navštívili Dolní Kounice. Město má sice jen necelých 2 500 obyvatel, ale i přesto se může pochlubit pohnutou historií a zajímavými památkami. Rozhodně doporučuji navštívit místní synagogu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.