Self-Adhesive Otto je prvním singlem z připravované desky Toilet Fame art-bluesového tria The BladderStones. „He tried to glue the world together,“ zpívá frontman a kytarista Tomáš Frolík. Zdánlivě obyčejné setkání na autobusové zastávce v sobě ukrývá potřebu naplnění prázdnoty, způsobené pandemií a izolací. Text Self-Adhesive Otto odráží bezmoc, ztrátu smyslu života, ale i přirozenou člověčí snahu lepit svět i sebe opět dohromady.

„V oblíbené hospůdce U Zdeňka se pilo a mluvilo, až s některou z těch řečí přišla i vzpomínka na jednu zapomenutou slánskou postavičku sbírající samolepky. Tak se stalo, že do mé hlavy vstoupil Samolepící Ota a píseň Self-Adhesive Otto,“ říká ke vzniku písně frontman a kytarista Tomáš Frolík.

The BladderStones s vtipem a nadsázkou překračují žánrové hranice. Vytváří vlastní sebevědomou fúzi kytarových riffů, dynamických zvratů i inovativních zvuků. Hlavní devízou kapely je především bravurní interakce mezi hráči, improvizace, autentičnost a upřímnost textařské výpovědi.

Neortodoxní přístup k blues s ozvěnami grunge a bigbítu, nadhled i nepopiratelná hráčská vyzrálost tvoří z The BladderStones jeden z nejzajímavějších projektů na scéně strhávající publikum napříč generacemi i státy, vystupovali v Německu, Slovensku a Finsku, v příštím roce vyráží na turné do Turecka.

Skupinu tvoří kytarista a zpěvák Tomáš Frolík, jeden z nejtalentovanějších a nejuznávanějších kytaristů své generace (kromě jiného zakladatel skupiny Krajina Ró), baskytarista a zpěvák Jan "Johnny" Judl (Jablkoň, Už jsme doma, Sestry Steinovy aj.) a bubeník a vokalista Michael Nosek (Personal Highway, eggnoise, Jana Lota a mnoho dalších). Roku 2017 vydali The BladderStones debut Without Cover.

Přehled nadcházejících koncertů The BladderStones:

WILL WILDE and The BladderStones (UK) cz tour 2023

31. 01. 2023 – Černošice

1. 2. 2023 – Bílina - Moskva

2. 2. 2023 – České Budějovice - Highway 61

3. 2. 2023 – Polička

4. 2. 2023 – Česká Třebová

5. 2. 2023 – Valašské Meziříčí

7. 2. 2023 – Ostrava - Parník

8. 2. 2023 – Boskovice - Skleník

9. 2. 2023 – Rýmařov - Jazzclub

10. 2. 2023 – TBA

11. 2. 2023 – Znojmo