Atleti spolu a restart Orla Vyškov. Bodovali Tomanová, Grec, Luska i Doležalová

Čtenář reportér





Loni, dne 1. června 2020 byl svátek atletiky v celé naší republice, protože se přepisovaly dějiny, a to v tom, že se na start v jeden den postavilo 17 000 atletů. To jsme netušili, že dějiny se budou opakovat a přepisovat. Po roce se znovu zapojuje do výzvy „ATLETI SPOLU“ přes 23 000 malých i velkých sportovců. A Orel Vyškov v tom nemohl chybět.

Po roce se znovu zapojujilo do výzvy „ATLETI SPOLU“ přes 23 000 malých i velkých sportovců. A Orel Vyškov nemohl chybět. | Foto: Lenka Voráčová