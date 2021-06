Orel Vyškov reprezentovali tito Orlíci: Maja Tomanová, Beáta Bebarová, Ester Vlachová, Jolana Bebarová, Anežka Halasová, Kateřina Fleissigová, Markéta Hanáková, Leontýna Lusková, Lucie Doležalová, Rafael Provazník, Adam Doležal, Jozef Bloščičák, Josef Grec, David Jabůrek, Matěj Holoch, Antonín Šťastný, Václav Jakubo a Pavel Zahradníček.

Ve Slavkově už vše probíhalo podle jasně daného scénáře: Trenérky zkontrolovaly rozpis disciplín a Anička Halasová se ujala rozcvičení Orlíků.

Samotná soutěž začala dle rozpisu. Malí atleti se rozprchli do sektorů a podávali krásné výkony. Bylo se na co dívat. My jsme se dívali nejvíc na ty naše.

Holkám se povedl běh na 60m, parádní byla dálka a ještě parádnější běh na 300m. Naopak v kriketu musíme zabrat. Klukům se zase povedl kriket, dálka i běh na 300m. Rezervy měli ve sprintu. V mix štafetách se předvedli jako sehraný tým. Pochvala patří všem! Za bojovnost, za přístup za chování. Můžeme být na ně pyšní.

A jak jsme dopadli?

1. Atletika Slavkov, 204 bodů

2. Orel Vyškov, 117.5 bodů

3. AHA Vyškov, 96.5 bodů

Výsledky:

60m dívky

2. Ester Vlachová (9.40 za 9bodů); 4. Maja Tomanová (9.53 – 7b); 7. Jolana Bebarová (9.75 – 4b); 11. Leontýna Lusková (10.04)

60m Hoši

12. Jozef Bloščičák(9.81); 15. Josef Grec (9.89); 17. David Jabůrek (9.94); 23. Václav Jakubo (10.04)

300m dívky

1. Ester Vlachová (50.63 za 11bodů); 3. Maja Tomanová (52.69 – 8b); 4. Markéta Hanáková (53.37 – 7b); 6. Leontýna Lusková (54.88 – 5b); 22. Kateřina Fleissigová (60.67)

300m Hoši

4. Antonín Šťastný (52.09 za 7bodů); 6. Rafael Provazník (53.33 – 5b); 7. Pavel Zahradníček (54.36 – 4b); 13. Matěj Holoch (56.31); 14. Adam Doležal (62.49)

Dálka dívky

1. Maja Tomanová (399 za 11bodů); 9. Jolana Bebarová (347 – 2b); 11. Beáta Bebarová (327); 12. Lucie Doležalová (326)

Dálka Hoši

3. Josef Grec (360 za 8 bodů); 7. Jozef Bloščičák (355 – 4b); 9. David Jabůrek (348 – 2b); 13. Rafael Provazník (344)

Kriket dívky

12. Leontýna Lusková (20.64); 14. Markéta Hanáková (20.16); 15. Anežka Halasová (19.47); 18. Beáta Bebarová (16.39)

Kriket Hoši

5. David Jabůrek (33.49 za 5 bodů); 9. Josef Grec (31.07 – 2b); 16. Antonín Šťastný (25.25); 20. Adam Doležal (20.34); 21. Václav Jakubo (18.82)

1.Štafeta A (A. Šťastný, J. Bebarová, E. Vlachová, R. Provazník) 38.19 za 11bodů

6. Štafeta B (V. Jakubo, L. Doležalová, M. Holoch, M. Hanáková) 40.28 za 5bodů

Největší počet bodů do družstva:

Maja Tomanová – 26, Ester Vlachová 20, Jolana Bebarová 6, Markéta Hanáková – 7, Leontýna Lusková – 5,

Josef Grec – 10, David Jabůrek – 7.5, Antonín Šťastný – 7, Rafael Provazník – 5, Pavel Zahradníček a Jozef Bločšičák – 4.

Je mi trochu líto, že jsme nepostavili dvě družstva. Děti v tomto věku chtějí závodit, tak jsme jim tu možnost měli dát, ale to je ponaučení na další roky.

Děkuji všem Orlíkům za reprezentaci a trenérkám i rodičům za pomoc.