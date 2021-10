Radost se nedá popsat, slzy štěstí tekly proudem a oslavy nebraly konce. Několikaletá práce závodníků, trenérů, podpora rodičů se opravdu vyplatila a znovu můžeme slavit medaili. Jedna sezóna končí, druhá začíná – a proto ještě jednou DĚKUJEME, vzhůru do dalších tréninků a příští rok jdeme znovu do boje.

Závody skončily, všichni jsme si připili dobrým mokem a byli spokojení s předvedenými výkony našich závodníků. Většina si utvořila osobáčky, ale hlavně do závodu za družstvo dali všichni opravdu maximum. Jaké bylo ale naše překvapení, když jsme při vyhlášení zjišťovali, jaká družstva se nám podařilo porazit. Asi jen Anička Málková a Vašek Jakubo věřili, že bychom snad mohli být na bedně – a když vyhlásili třetí místo, dokonce padla i myšlenka, že na nás snad zapomněli. Tomu, že bychom mohli být po třech letech opět stříbrní, nevěřil opravdu vůbec nikdo. Ale zázraky se dějí a naše přípravky se dokázaly znovu probojovat ve finále na stříbrnou pozici.

Závěrečné štafety mají své kouzlo, protože se fandí jako olympiádě – no letos se teda ve Slavkově fandilo 1000x více, protože vrchol atletické sezóny probíhal v Tokiu bez diváků. Každopádně ve Slavkově byla atmosféra naprosto úžasná a závodníci se nám odměnili krásnými výkony a naši orlíci ziskem 9b za 6. a 7. místo mezi 22 štafetami.

Do bojů se pak pustili i kluci v kriketu – a opět se děly věci nevídané. Pepa Grec i Davča Jabůrek si o pořádný kus posunuli osobní rekordy a brali cenných 6 b do celkového hodnocení. Běh na 300m byl naší parádní disciplínou a žluté orlíkovské dresy bylo vidět v každém rozběhu na předních pozicích. Své rozběhy dokázali nakonec vyhrát Rafik Provazník a Maja Tomanová, Esterka přišla o vítězství jen pár metrů před cílem, Markétka zase odrazila nápor soupeřek přímo na šachovnici a Lucka Doležalová jistě běžela nejrychlejších úvodních 150 m. Ale body nakonec připsaly jen holky – zato ale hned trojice – Esterka, Maja a Markétka Hanáková v součtu 12 b.

Jako první se do bojů pustily naše holky v hodu kriketovým míčkem. Osobáčky Anežky a Markétky sice nakonec na body nestačily, ale obě prokázaly poměrně výrazné zlepšení výkonů od prvního závodu, takže příští rok už jistě budou o cenné bodíky bojovat.

Letošní finále Krajské ligy atletických přípravek JmKAS se konalo opět ve Slavkově u Brna. Družstvo našich přípravek se sem probojovalo po úspěšných vystoupeních ve dvou základních kolech naší skupiny C. Celkem se do finále probojovalo 14 družstev z celého jihomoravského kraje, což byla pořádná porce závodníků v jednotlivých disciplínách – a tudíž konkurence jako hrom. Tak popisuje Jana Halasová okolnosti účasti na závodech atletických přípravek Orla Vyškov. Děkujeme za příspěvek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.