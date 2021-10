Den „D“ se na orelském sportovišti sešlo 22 rodinných dvojic. Převážně tatínci, ale i maminky, starší sourozenci a malí orlíci se rozběhli, aby se před závodem zahřáli. Ani pořádná rozcvička a běžecká abeceda nesměla chybět. Hra na „ptáky a savce“ nám jasně dala najevo, že rodiče na děti v rychlosti nemají a budou to muset dohnat.

A samotné závody? Bylo vidět, že si závody všichni moc užívají, a že rodiče jsou oporou pro své děti a závody jim nezkazí. To je asi ten hlavní důvod proč se závody dělají a o co se celý projekt snaží. Stmelit v této uspěchané době aspoň na chvíli rodiče a jejich děti pomocí sportu. Já doufám a pevně věřím, že se nám to povedlo.

Nejrychlejší štafeta: Karolínka a tatínek Kolečkářovi(9.3s) velký brácha a Leontýnka Koutní(9.3s)

Nejrychlejší slalom: Pavlík a tatínek Zahradníčkovi(21.1s)

Nejdelší skok z místa: Pavlík a Tatínek Zahradníčkovi(415)

Nejdelší hod raketkou: Oskárek a tatínek Blažkovi(41m)

U mě mají všichni poklonu. Děkuji rodičům a malým orlíkům za společný zážite. A děkuji trenérkám Vendulce, Vlaďce, Gábině, Terezce a fotografce Janě, které se na této akci podílely.

Anna Málková