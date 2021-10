Napsal jsem jméno svý na zdi, Pojďme se napít, Hvízdání nebo Panenka. Hity, z nichž mnohé zlidověly, budou moci posluchači po dlouhé době slyšet od legendární sestavy Poutníků v čele s Robertem Křesťanem. Kapela, která v pozměněné sestavě funguje dodnes, oslaví padesát let existence. Hosty vzpomínkového koncertu v Brně budou Malina Brothers a Trapeři s Robertem Křesťanem. Se současnými Poutníky vystoupí i někteří bývalí členové: Hana Černohorská, Jiří Mach, Svaťa Kotas a Petr Brandejs. Závěr večera bude patřit právě zlaté éře kapely z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Na pódiu vedle sebe stanou Robert Křesťan, Luboš Malina, Jiří Karas Pola, František Linhárek, Zdeněk Kalina, Miroslav Hulán a Jiří Plocek, který bude celý večer moderovat.

Poutníci vznikli v roce 1970. Na rozdíl od mnoha bluegrassových kapel, které hrály americkou klasiku s českými texty, sázeli spíše na vlastní skladby. „Když jsme přišli do kapely na počátku osmdesátých let, velmi brzo jsme začali v nové sestavě hrát hudbu, ke které se ta tradiční americká country dala jen stěží napasovat. Nakonec jsme klasické bluegrassové skladby nemohli přebírat vůbec, protože nevyhovovaly stylu, který jsme si poměrně záhy vytvořili. Svou roli v tom měl hlavně Svaťa Kotas, tehdejší banjista, který byl velmi originální a instrumentálně svébytný, a samozřejmě i moje písničky. Nevědomky jsme se pak stále více vydávali po vlastní cestě,“ vzpomíná Robert Křesťan.



Ten k Poutníkům nastoupil jako zkušený muzikant po několika letech hraní s Trapery. „Potkávali jsme se na krajských kolech Porty i jinde. Pánové z Poutníků byli o víc než deset let starší. V létě 1979 se ovšem obě kapely ocitly v určité personální krizi, Traperům odešel na vojnu zakládající člen a Poutníci v té době také zůstali jen tři. Takže jsme se dali do řeči a řekli si, že to spolu zkusíme,“ vzpomíná. Nakonec se ukázalo, že to bylo výhodné pro všechny. „My mladší – já, Svaťa Kotas a Pavel Petržela, jsme tomu dodali potřebnou energii, starší pánové – František Linhárek a Zdeněk Kalina, zase měli zkušenosti a potřebnou jistotu. Navíc jim nechybělo to cosi, co jsme my neznali, tedy určité manažerské dovednosti, dravost a schopnost se prosazovat. My jsme byli ještě malí kluci, do té doby jsme se nikdy nezamýšleli nad tím, jestli bychom nemohli někde hrát nebo třeba nahrávat v rádiu, vůbec nás to nenapadlo. Všechno se to dobře sešlo,“ doplňuje.

DALŠÍ KONCERTY

KDE: Nové Město na Moravě

KDY: 27. listopadu

KDE: Brno, Zelný trh

KDY: 3. prosince

KDE: JIHLAVA

KDY: 12. prosince

KDE: ZNOJMO

KDY: 13. prosince





Ještě v roce 1990 získali Poutníci v USA za alba Wayfaring Stranger a Chromí koně cenu Společnosti za zachování a rozvoj amerického bluegrassu za nejlepší neamerické album roku. Krátce poté se cesty muzikantů v této sestavě rozešly. Křesťan s Malinou zamířili do Druhé Trávy, Plocek založil Teagrass, František Linhárek se věnoval pouze manažerským aktivitám. Kapela dnes vystupuje v sestavě Jiří Pola, Jan Máca, Jakub Bílý a Petr Vošta. „Zlatým hřebem večera bude sestava ze „zlaté éry“ Poutníků. Jen místo Jiřího Plocka, jenž bude celý večer moderovat, zaskočí Pavel Páca Petržela. Ten hrál v Poutnících právě před Jirkou,“ říká promotér koncertu David Němeček a dodává, že hudebníci společně zahrají hity jako Hvízdání, Napsal jsem jméno svý na zdi, Všem Kryštofům Kolumbům, Pojďme se napít, Wayfaring Stranger nebo Apropos country. „Na závěr pak samozřejmě zazní zlidovělá Panenka nebo Will The Circle Be Unbroken,“ doplňuje.

