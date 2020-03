Rok 2020 je nejen rokem magickým, i díky opakujícím se číslovkám, ale také přestupným, což pro nás znamenalo, že jsme mohli karnevalové odpoledne uskutečnit v sobotu 29. února. A opravdu měl tento den své kouzlo. Den "navíc" jsme využili na maximum. Děti hrály společenské hry, soutěžily a hlavně tancovaly, skákaly, běhaly a smály se.

Maškarní karneval ve Vážanech nad Litavou | Foto: Foto: Alena Stříbrná

Bezmála šedesát dětí v doprovodu rodičů, prarodičů, tet a strýců přišlo v rozmanitých maskách a kostýmech. Nebyly to jen děti, kdo přišel v převleku za baletku, motýla, piráta, superhrdinu či princeznu. I "dospěláci" přišli například jako vlk převlečený za babičku či kočka nebo tygr. Bylo velmi příjemné vidět rodiče, jak se zapojují po boku svých ratolestí jak do tance tak i do některých her.